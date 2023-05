Een goedkope simkaart scoren? Dan ben je het beste af in Frankrijk of Italië. Beide landen rekenen opvallend weinig voor mobiele abonnementen. Nederland zit in de middenmoot en in België is mobiele data relatief duur.

Prijsvergelijker HelloSafe vergeleek de kosten van mobiele data en ontdekte grote verschillen. Nederland is met een gemiddelde prijs van €1,89 per gigabyte nog redelijk betaalbaar, terwijl in België €2,99 moet worden betaald voor dezelfde hoeveelheid data. Goedkope uitschieters zijn Frankrijk (€0,23) en Italië (€0,12). Dat data in Frankrijk zo goedkoop is, heeft volgens de onderzoekers te maken met de opkomst van prijsvechter Free. Die zorgde er in de jaren 2000 voor dat de tarieven sterk werden verlaagd, in een markt die voorheen werd gedomineerd door de drie gevestigde exploitanten: Orange, SFR en Bouygues Télécom. In andere landen zijn soortgelijke ontwikkelingen geweest, maar dat heeft niet altijd geleid tot extreem lage tarieven.



De verschillen wereldwijd zijn nog groter: Israel heeft het goedkoopste tarief van €0,04 per gigabyte. Dat is 412x goedkoper dan in Jemen, waar je per gigabyte €16,51 betaalt. Jemen is het duurste land ter wereld, maar er zijn subregio’s waar je toch nog iets meer betaalt: op de Britse overzeese eilanden Sint Helena en de Falkland-eilanden betaal je respectievelijk €41,05 en 38,44 per gigabyte.

Ook binnen Europa zijn de prijzen hoog in sommige landen: Zwitserland rekent €7,32 per gigabyte en Finland €5,98. Gemiddelde prijzen vind je in Duitsland (€2,66) en Luxemburg. (€2,00). Nederland (€1,89) zit daar net onder. Door de afschaffing van roamingkosten binnen Europa lijkt het misschien aantrekkelijk om in Frankrijk of Italië te gaan shoppen voor je mobiele abonnement. Maar er gelden wel wat voorwaarden. Zo moet je een groot deel van het jaar woonachtig zijn in het betreffende land. Woon je echter in de grensregio van België en werk je een groot deel van de week in Nederland, dan kan het zin hebben om een Nederlands mobiel abonnement af te sluiten. Dit scheelt meer dan een euro per GB.

Waar je beter geen mobiel abonnement kunt afsluiten zijn Botswana (€15,48), Turkmenistan (€14,21) en Togo (€12,89) – niet bepaald de landen waar de Nederlanders en Belgen graag een vakantiehuisje hebben. Ook in het eerder genoemde Jemen moet je niet zijn voor een tweede huis, al was het alleen al vanwege de burgeroorlog die er nog steeds woedt. In Zuid-Korea zit je een stuk veiliger, maar heb je wel te maken met hoge datatarieven: €12,55 per gigabyte. Dan zitten we toch liever in Zwitserland (€7,32).