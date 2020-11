Als je een Mac met M1-chip overweegt, vraag je je misschien af of jouw software al is aangepast. In dit artikel willen we een overzicht geven van de status van de populairste apps, zoals Office, Chrome en Photoshop.

Ontwikkelaars moeten hun apps aanpassen voor de M1-chip in de nieuwste Macs. Zolang dat nog niet is gebeurd kun je in veel gevallen terugvallen op Rosetta 2. Maar dat werkt lang niet altijd. Vandaar dat we kijken welke populaire software al is aangepast. Tip: op de website Is Apple Silicon Ready kun je de stand van zaken voor veel meer apps zien.

Dit is geen uitputtende lijst en we beperken ons tot de software waar we de meeste vragen over krijgen. Mocht je aanvullende informatie hebben over jouw favoriete software, noem het dan gerust in de reacties!

Is Rosetta 2 dan geen oplossing?

Apple heeft Rosetta 2 ontwikkeld, een tool waarmee oude Intel-gebaseerde apps ook op de M1-chip kunnen werken. Dit lijkt een ideale oplossing, want je kunt bestaande apps al meteen kunnen gebruiken en je hoeft niet wachten tot ze zijn aangepast voor M1. Toch zitten er wel wat nadelen aan. Er is een wachttijd van 20 seconden als je ze voor de eerste keer opstart. Rosetta moet dan eerst de noodzakelijke code vertalen. Bij het gebruik van de apps in Rosetta kan er ook wat vertraging optreden – al beweert Apple dat het moeiteloos werkt. Ook zijn er apps die niet in Rosetta 2 werken, zoals Lightroom.

Het is beter als een app native is aangepast voor de M1 Mac. Dit geldt voor alle eigen apps van Apple, maar ook andere bedrijven zijn druk bezig om hun apps aan te passen. Soms zijn ze alleen nog in beta beschikbaar en volgt de officiële release later. Als je geen moeite ermee hebt om met betasoftware te werken, dan kan dit een oplossing zijn.

Apple’s eigen software op M1

Apple heeft de eigen software al aangepast voor Apple Silicon. Dat geldt ook voor de high-end software:

Final Cut Pro 10.5

Motion 5.5

Compressor 4.5

Pro Video Formats 2.2

GarageBand 10.4

Logic Pro 10.6

Logic Remote 1.5

MainStage 3.5

Photoshop op M1

Status: beperkte beta beschikbaar

Adobe heeft een beta uitgebracht van de ARM-versie van Photoshop. Deze beschikt echter wel over beperkte functionaliteit. Een volledig functionerende M1-versie wordt in 2021 verwacht.

Bij de betaversie van Photoshop voor ARM is geen emulatie nodig. Het gaat echter om een vroege versie waarin alleen de kernfuncties aanwezig zijn. In de loop van november en december zullen nog meer functies worden toegevoegd. Een lange lijst met known issues laat zien wat er nog ontbreekt, zoals Camera Raw, het Liquify-filter en de Content Aware Scale-, Fill- en Move-opties. Verder ontbreken de Spot Healing Brush, Patch Tool en Photomerge-functie.

Verder werken sommige functies nog erg traag, zoals Select Subject, Object Aware Matting, Object Selection en Preserve Details 2.0 Upscale. Adobe gaat ze de komende tijd nog wat optimaliseren.

Lightroom op M1

Status: niet beschikbaar

Lightroom Desktop 4.0 en Lightroom Classic 10.0 draaien nog niet op Apple’s ARM-processoren. Ondersteuning voor Rosetta is er ook niet voor Lightroom Desktop. Lightroom Classic werkt wel met emulatie.

Een native versie van Lightroom Desktop voor de M1-chip verschijnt nog in 2020, zo heeft Adobe beloofd. De M1-versie van Lightroom Classic komt in 2021. Beide softwarepakketten zijn al wel aangepast voor macOS Big Sur, maar dan heb je een Intel Mac nodig.

Chrome op M1

Status: beschikbaar, werkt nog niet optimaal

Google heeft een versie van de Chrome-browser uitgebracht met M1-ondersteuning. Bepaalde onderdelen van de browser zijn echter afhankelijk van Rosetta 2. Heb je een Mac met M1-chip dan zie je een optie om de speciale versie voor Apple Silicon te downloaden. De eerste versies hadden nog wel wat problemen.

Firefox op M1

Status: beschikbaar

Firefox 84.0 beta biedt ondersteuning voor M1, zo blijkt uit de tekst “Includes native support for Apple Silicon hardware” in de releasenotes. Het is overigens ook de laatste versie die Adobe Flash ondersteunt, maar dit terzijde.

Microsoft Office op M1

Status: in ontwikkeling

Microsoft heeft aangekondigd dat Office 365 klaar is voor Big Sur. Maar als je een Mac met M1 hebt ben je nog afhankelijk van Rosetta 2. Er zijn nieuwe versies van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en OneDrive uitgebracht die compatibel zijn met Apple’s M1 Macs. Maar dit werkt alleen nog met emulatie via Rosetta 2. De eerste keer zul je 20 seconden moeten wachten voordat ze opstarten.

Microsoft is begonnen met de ontwikkeling van een Office-versie die native op de M1 draait. Je kunt je aanmelden als betatester om dit te proberen. De testversie verscheen op 12 november 2020 en is verkrijgbaar via het Beta Channel. Wanneer de final release vrijgegeven wordt, is nog niet bekendgemaakt. Het gaat voorlopig om een beta die in een vroeg stadium van ontwikkeling is, dus we verwachten het pas in de loop van 2021.

Pixelmator Pro op M1

Status: beschikbaar

Fotobewerker Pixelmator Pro is in versie 2.0 geschikt voor de Apple M1-processor. Dit betekent dat de software een betere performance hebt op de M1 Macs. De update heeft ook een vernieuwde interface en je kunt opties makkelijker vinden.

Avid en M1

Status: nog niet beschikbaar

Er zijn veel Avid producten voor de Mac, waaronder Pro Tools, Media Composer en Sibelius. Deze zijn allemaal nog niet aangepast voor de M1-chip. Ze zijn bovendien niet in Rosetta 2 te gebruiken, zo blijkt uit deze tabel.

Affinity op M1

Status: beschikbaar

De programma’s van Serif zijn al klaar voor de M1-chip. Het gaat hier om Affinity Photo, Designer en Publisher. De Affinity 1.8.6 update voor macOS biedt betere performance dan ooit. De voordelen zijn vooral merkbaar als je met documenten werkt met duizenden pixellagen, vectorobjecten en tekst. Dankzij het unified memory in de M1 kun je deze complexe documenten nog makkelijker bewerken. Volgens Serif zijn ze de eerste die professionele creatieve apps heeft aangepast voor M1. Het bedrijf was er dan ook als de kippen bij om de Developer Transition Kit in huis te halen, om al vroegtijdig aan de slag te gaan met Apple’s ARM-processoren.

CrossOver op M1

Status: beschikbaar, maar afhankelijk van Rosetta 2

CrossOver hebben we al eens genoemd in ons overzicht van Windows draaien op een Mac. Met CrossOver kun je Windows-apps gebruiken zonder dat je Windows zelf hoeft te installeren. Dit is erg handig, want op het moment is Windows op een ARM-gebaseerde Mac nog niet mogelijk.

Versie 20 van CrossOver is geschikt voor de M1 Macs, maar je hebt er wel de beta van macOS 11.1 Big Sur voor nodig omdat bepaalde functies van Rosetta 2 nodig zijn. CrossOver 20 is dan ook afhankelijk van Rosetta om gebruikt te kunnen worden op een M1 Mac.

World of Warcraft op M1

Status: beschikbaar

Je verwacht het misschien niet, maar je kunt nu al gamen op je Mac met M1-chip. Blizzard is het eerste gamebedrijf dat een titel geschikt heeft gemaakt, namelijk World of Warcraft. Je kunt de game al spelen op volledige performance, als je de update naar versie 9.0.2 installeert. Het wachten is nog op de overige games van Blizzard. Die kun je al wel proberen onder Rosetta 2, waarbij emulatie wordt gebruikt.

Meer games die geschikt zijn voor M1 vind je hier.

Tool om compatibiliteit te checken

De maker van iMazing heeft een gratis tool gemaakt, waarmee je kunt zien of je software wel geoptimaliseerd is voor Apple Silicon. De app heet Silicon en is open source. Je kunt ‘m vinden op de website van iMazing en de broncode vind je bij GitHub. Je sleept losse apps naar Silicon om te zien of ze geschikt zijn. Ook kun je je complete App-folder laten scannen naar geschikte apps.

