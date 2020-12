Apple’s Macs met M1-chip heeft flink wat voordelen, zoals verbeterde prestaties en een langere accuduur. Eén van de nadelen van deze Macs met ARM-structuur is dat je er niet zomaar Windows op kan draaien. Zogenaamde virtualisatiesoftware is niet zomaar beschikbaar, dus als je nog afhankelijk bent van Windows kan dat een probleem geven. Gelukkig wordt er aan alle kanten aan gewerkt, onder andere door Parallels. Het bedrijf heeft nu een Technical Preview Program uitgebracht waar je je voor aan kunt melden.



Parallels met Windows op een M1 Mac via Technical Preview

Het gaat om een beta, waar je je als gebruiker met een Parallels-account voor kan aanmelden. De Parallels 16 Technical Preview biedt je dan, in combinatie met de juiste Windows-versie, een mogelijkheid om Windows op de M1 Mac te draaien. Hou daarbij wel rekening met deze beperkingen:

Je kan niet de gewone Intel-versie van Windows gebruiken. Je hebt de speciale ARM64-versie van Windows nodig.

Je kan niet zomaar pauzeren en weer verder gaan met het gebruik van de virtuele versie van het besturingssysteem.

Je moet de virtuele machine compleet afsluiten om de app te stoppen. De gewone afsluitknop werkt dan niet.

ARM-apps in 32-bit structuur zijn niet geschikt.

Bovendien is de ARM64-versie van Windows niet zomaar verkrijgbaar. Je moet je daarvoor aanmelden via het Insider Preview-programma van Microsoft. Dit is alleen beschikbaar voor leden. Het is dus niet een kwestie van downloaden en installeren, want je moet je zowel voor de Technical Preview van Parallels als voor het Insider Preview-programma van Microsoft apart aanmelden.

Parallels hint al een tijdje naar de komst van de app voor M1-Macs. Alles moet opnieuw opgebouwd worden en met deze preview wil het bedrijf laten zien waar ze in een maand na de release van de M1-Macs toe in staat zijn. Parallels 16 kost €79,99 voor thuisgebruik en studenten, voor een licentie van een jaar. Wil je onbeperkt gebruiken, dan ben je €99,99 kwijt. Aanmelden voor de Parallels Technical Preview kan hier.

VMWare Fusion, de tegenhanger van Parallels, beloofde eerder ook al bezig te zijn met het ondersteunen van virtual machines op Apple Silicon-Macs. Een exacte tijdlijn is daar nog niet voor te geven. Lees meer over het installeren van Windows op een Mac, ook op Intel-versies, in onze gids.