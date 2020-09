Weekend-kijktips: Godfather of Harlem, Snowden en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+

Helaas is er deze week niets nieuws te kijken op Apple TV+, maar deze content komt er binnenkort aan:

Long Way Up met Ewan McGregor en Charley Boorman. Twee goede vrienden komen elkaar na meer dan tien jaar weer tegen. Toen maakten ze voor het laatst een motortoer rond de wereld en dat gaan ze nu ook weer doen. Te zien vanaf 18 september.

met Ewan McGregor en Charley Boorman. Twee goede vrienden komen elkaar na meer dan tien jaar weer tegen. Toen maakten ze voor het laatst een motortoer rond de wereld en dat gaan ze nu ook weer doen. Te zien vanaf 18 september. Tehran is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering.

is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering. On The Rocks gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien vanaf oktober.

Godfather of Harlem (S01)

Te zien op: Ziggo

Harlem, begin jaren 60. Na 10 jaar gevangenisstraf keert de beruchte misdaadbaas Bumpy Johnson terug in de wijk waar hij ooit de macht had, maar die nu wordt gedomineerd door de Italiaanse Maffia.

La Línea: Shadow of Narco (S01)

Te zien op: Netflix

De Spaanse badplaats La Línea, vlak bij Afrika, is een centrum van drugssmokkel, maar de burgemeester en de politie zijn vastbesloten om daar een eind aan te maken.

Snowden

Te zien op: Videoland

Edward Snowden dacht dat zijn droom werkelijkheid werd toen hij aan de slag ging bij de CIA en de NSA. Al snel ontdekt hij echter dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zich schuldig maken aan cyber-surveillance. De NSA, gesteund door grote bedrijven, schendt de grondwet door bergen van gegevens te verzamelen en alle vormen van telecommunicatie wereldwijd te volgen. Snowden is geshockeerd door deze systematische inbreuk op ons privéleven en besluit om bewijsmateriaal te verzamelen.

The Social Dilemma

Te zien op: Netflix

Deze mix van documentaire en drama onderzoekt de gevaarlijke impact van sociale netwerken, met technische experts die over hun eigen creaties zelf aan de bel trekken.

Nocturnal Animals

Te zien op: Netflix

Susan is al jaren gescheiden van Edward als ze een door hem geschreven manuscript ontvangt. Het is aan haar opgedragen. Wanneer het verhaal in het boek snel een gewelddadige wending neemt moet Susan de confrontatie met zichzelf aangaan.

Superman: Man of Tomorrow

Te zien op: Pathé Thuis

Maak kennis met Clark Kent. Hij werd als kind van de stervende planeet Krypton naar de aarde gestuurd. Inmiddels is hij een jonge man en werkt in Metropolis als stagiair bij de Daily Planet, samen met verslaggever Lois Lane. Zijn superkrachten houdt hij aanvankelijk verborgen, tot het niet langer kan. Volg de jonge held terwijl hij de bloederige strijd aangaat met intergalactische premiejager Lobo en vecht voor zijn leven met de buitenaardse Parasite. De wereld leert Superman kennen… maar eerst moet Superman de wereld redden!

Snatch

Te zien op: Film1

Een gangster die een gestolen diamant vervoert zet per ongeluk een serie gebeurtenissen in gang die voert door de wereld van bookmakers, bare-knuckle boxen en varkens.

Ideal Home

Te zien op: Amazon Prime Video

Erasmus en Paul zijn een kibbelend homopaar met een extravagant leven. Erasmus is een veeleisende, populaire beroemdheid en Paul is zijn onzekere partner. Hun leven komt op zijn kop te staan als een tienjarige jongen opduikt die beweert de kleinzoon van Erasmus te zijn. Noch Paul, noch Erasmus, zijn klaar om hun extravagante levensstijl op te geven om ouders te zijn, maar misschien heeft dit kleine kind het een en ander in zich om hen iets te leren over de waarde van het gezin.