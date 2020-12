De Firefox-browser is aangepast voor de M1-chip in de nieuwste Macs. Hierdoor draait de app native op Apple's nieuwste chip. Dit zorgt voor flinke prestatieverbeteringen, aldus Mozilla.

Het lijstje van software dat geschikt is voor de M1-chip blijft stevig doorgroeien. Ook steeds meer grote en bekende namen voegen zich aan het rijtje van geschikte apps. Zo zijn Microsoft 365 en Office aangepast voor Apple Silicon en nu is dus ook Firefox geschikt gemaakt. Het gaat om versie 84 van Firefox die aangepast is voor Apple Silicon.



Firefox geschikt voor Apple Silicon: betere prestaties op M1

Door de native ondersteuning voor Apple Silicon in Firefox, wordt de app niet meer ‘gesimuleerd’ opgestart met Rosetta. Dat resulteert volgens Mozilla in een opstarttijd die 2,5 keer sneller is dan in de vorige versie. Webapps reageren volgens de browsermaker ook twee keer zo snel. Tot slot zou de nieuwe versie zorgen voor een betere accuduur, maar exacte cijfers daarvoor geeft Mozilla niet.

Via de instellingen van de browser kun je updaten naar de nieuwe versie. Om daarna zeker te weten dat je de verbeterde versie gebruikt, moet je Firefox volledig afsluiten en opnieuw opstarten. De snelste manier is door in de menubalk te klikken op Firefox > Quit Firefox. Voor nog een extra check kun je in de adresbalk about:support invullen. Bij Rosetta Translated staat nu het woordje false, om aan te geven dat de app native draait.

De update brengt ook enkele beveiligingsverbeteringen en is de laatste versie die ondersteuning biedt voor Adobe Flash.

Mozilla steunt Apple in privacyfuncties

De laatste tijd ligt Apple onder vuur vanwege de nieuwe aankomende privacyfuncties. Apple komt in 2021 met anti-advertentietracking in iOS 14. Bedrijven als Facebook zeggen niet blij te zijn, omdat zij bang zijn dat inkomsten uit advertenties behoorlijk zullen slinken. Maar er is ook steun van Apple, want op een speciale webpagina laat Mozilla weten dat ze achter Apple staan met de nieuwe maatregelen. Met de actie wil Mozilla zich inzetten voor een ‘gezonder internet’, waarbij het niet meer de norm is dat je zomaar door adverteerders gevolgd wordt.

Op de pagina kun je kenbaar maken dat je ook achter de beslissing van Apple en Mozilla staat. Vooralsnog staat de anti-advertentietracking gepland voor begin 2021. Apple stelde de introductie uit om ontwikkelaars meer de tijd te geven om zich hiervoor klaar te maken. De volledige support van Mozilla lees je hier.