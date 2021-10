De eerste benchmarks van de GPU van de M1 Max-chip in de MacBook Pro zijn binnen. Daaruit blijkt dat de graphics in de MacBook Pro 2021 aanzienlijk sneller zijn. De algehele prestaties zijn ook veel krachtiger.

Zowel de M1 Pro als de M1 Max zijn razendsnel, dankzij allerlei optimalisaties en verbeterde eigenschappen. Deze chips in de nieuwe MacBook Pro 2021 zorgen ervoor dat je profiteert van allerlei verbeteringen qua prestaties, zowel op het gebied van de CPU als de GPU. De eerste resultaten van de benchmark van de GPU van de M1 Max in de MacBook Pro 2021 zijn binnen en beloven veel goeds. De score ligt veel hoger dan de M1 MacBook Pro en ook de high-end 16-inch MacBook Pro van de vorige generatie met Intel-chip.



GPU benchmarks M1 Max in MacBook Pro 2021

De GPU, die verantwoordelijk is voor de graphics van de MacBook Pro, kreeg in de Geekbench 5-test een score van 68870 in de Metal-test. De test is gedaan op een high-end versie (vermoedelijk de 24-core GPU) van de M1 Max-chip met 64GB RAM. Dat is dus het meest uitgebreide model. In vergelijking met de 13-inch M1 MacBook Pro van vorig jaar, zijn de graphics van deze M1 Max-chip ruim drie keer sneller. De M1-chip scoort op GPU een score van zo’n 20581.

En als we de nieuwe M1 Max-chip vergelijken met de Intel-chip in de vorige generatie 16-inch MacBook Pro, zien we ook indrukwekkende resultaten. Het instapmodel van de 16-inch MacBook Pro 2019 scoorde een GPU-benchmark van 24461. Dat betekent dat de score van de M1 Max maar liefst 181% hoger ligt. De 16-inch Intel-versie met Radeon Pro 5600M behaalt in diezelfde test een score van 42510. De nieuwe M1 Max scoort dan nog 63% beter op het gebied van graphics.

Ook CPU-benchmarks M1 Max veel beter

Eerder doken er ook al benchmarks van de CPU in de M1 Max-chip op. Uit die test scoorde de M1 Max 1749 in de single-score test en 11542 in de multi-score test. Het gaat hier om de M1 Max met 10-core CPU en 32-core GPU. De multi-score prestaties liggen twee keer zo hoog dan bij de M1-chip in de 13-inch MacBook Pro. De M1 Max is met deze score sneller dan bijna alle andere Mac-chips. Alleen de dure Mac Pro en high-end 27-inch iMac met Intel-chips scoren iets beter. Maar het is een kwestie van tijd totdat ook die modellen ingehaald worden. Een kanttekening is wel dat Intel al bezig is met nieuwere generaties van haar chips die mogelijk sneller zijn. Maar het probleem was vaak dat het jaren duurde voordat Intel-chips geschikt zijn voor de Mac. Doordat Apple nu eigen chips gebruikt, kunnen ze chips sneller vernieuwen en verbeteren en zijn ze minder afhankelijk van Intel.

Apple zit nog middenin de overgang van Intel naar Apple Silicon. Alle testen wijzen uit dat de prestaties een stuk beter zijn dan de Intel-chips die Apple voorheen gebruikte. Voor het aankomende jaar staan een nieuwe Mac Pro en grote iMac op het programma. Of die modellen ook de M1 Pro en M1 Max-chip krijgen, is nog niet duidelijk. Apple zou ook voor een nog nieuwere variant kunnen kiezen.