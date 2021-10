‘Ive is de man van mooi maar onpraktisch’

Ook in het Ive-tijdperk deed Apple wel dingen die niet zo heel esthetisch waren. Iedereen herinnert zich wel de foto’s van de Magic Mouse, die op z’n kop opgeladen moet worden. Of de Apple Pencil, die als een speer uit de Lightning-poort stak. Toch wordt Jony Ive over het algemeen in verband gebracht met producten die mooi, maar niet altijd even praktisch waren. De MacBook werd zo ongelooflijk dun, dat het toetsenbord continu kapot ging. En de 12-inch MacBook kreeg maar één usb-c-poort, omdat Apple vond dat meer aansluitingen niet nodig waren. Ive vertrok in 2019 bij Apple en sindsdien heeft Apple een omslag gemaakt, zo beweert Alex Webb van Bloomberg. Desondanks heeft Apple veel te danken aan Ive, die legendarische producten zoals de iPhone, iPad, iPod en iMac ontwierp.



De nadruk ligt nu meer op functie in plaats van design. Zo was de vorige Siri Remote onpraktisch, omdat je niet op de tast kon voelen wat de onder- en bovenkant was. Apple heeft nu een Siri Remote met meer knoppen die meer functies heeft. Ook de 14- en 16-inch MacBook Pro’s die eerder deze week zijn aangekondigd, zijn een goed voorbeeld. Ze hebben weer een reeks nuttige poorten, waardoor je geen dongle meer hoeft mee te slepen. Het is de vraag of veel mensen nog dagelijks een HDMI- of SD-kaartslot nodig hebben. Maar het geeft je in ieder geval de mogelijkheid om je opslag makkelijk uit te breiden, met bijvoorbeeld een 1TB geheugenkaartje die je er continu in laat zitten.

Ook de terugkeer van MagSafe valt goed. Je hoeft nu niet meer te struikelen over de kabel. De nieuwe MacBook Pro’s zijn iets dikker en zwaarder dan de vorige generatie, maar je hebt als professional meer opties gekregen.

Volgens Webb zijn de platte zijkanten van de iPhone 12- en iPhone 13-modellen ook een goed voorbeeld. De afgeronde schermen van vorige modellen braken snel als ze op de zijkant vielen. Apple zou nu beter naar klanten luisteren, vooral professionals zoals muzikanten, filmmakers en architecten, die best iets te besteden hebben maar wel willen dat alles klopt.

Of dit allemaal aan het vertrek van Ive te danken is, is nog maar de vraag. Toen Ive in 2019 vertrok waren iPhones met platte zijkanten al lang in ontwikkeling en ook de vernieuwde Siri Remote zal op dat moment al het prototype-stadium zijn gepasseerd. Maar het is wel zo dat Ive de afgelopen jaren wat meer een stap terug deed en misschien niet meer zo intens betrokken is geweest bij de dagelijkse designbeslissingen. Ive zou de laatste jaren vooral druk zijn geweest met het ontwerpen van deurknoppen en toiletpotten voor het Apple Park-hoofdkwartier. Zelf heeft Apple aangegeven dat Ive nog betrokken is geweest bij het ontwerp van de kleurrijke 24-inch iMacs die eerder dit jaar verschenen.