Gratis opslag van Google Foto’s stopt

Google Foto’s ging van start in 2015, waarbij de zoekgigant aanbood om een onbeperkt aantal foto’s in “hoge kwaliteit” op te slaat. Dat gaat verdwijnen. Vanaf 1 juni 2021 zullen de foto’s gewoon meetellen bij de 15GB opslag die je krijgt. De wijziging werd aangekondigd via het officiële Twitter-account van Google Foto’s.



Als reden noemt Google dat ze de dienst in de toekomst verder willen ontwikkelen. De gratis opslag zit daarbij in de weg. Ook wil Google gebruikers een betere kwaliteit aanbieden. Google gaat in juni 2021 een tool uitbrengen waarmee je je foto’s en video’s kunt beheren. Deze tool analyseert je fotocollectie en stelt voor welke je zou kunnen weggooien omdat ze van lage kwaliteit zijn. Onlangs introduceerde Google nog een widget voor Google Foto’s.

Starting June 1, 2021, new photos and videos uploaded in High quality will begin counting towards your 15GB of Google Account storage. Learn more here: https://t.co/SuS34HFjAu — Google Photos (@googlephotos) November 11, 2020

Nieuwe foto’s tellen mee

Overigens betekent het niet dat je nu vele gigabytes aan foto’s moet opruimen, want alles wat nu al op je account staat kan gewoon blijven staan. Alleen foto’s die na 1 juni 2021 worden geüpload tellen mee. De enige gebruikersgroep die zich geen zorgen hoeft te maken zijn mensen met een Pixel-smartphone. Zij mogen ook na 1 juni 2021 hun foto’s en video’s in hoge kwaliteit uploaden.

De 15GB van Google gebruik je overigens niet alleen voor foto’s, maar het wordt ook gevuld door Gmail, Google Drive en meer. Dat wordt dus opschieten om nog voor die datum je oude schoenendozen met foto’s te digitaliseren en op Google Foto’s te zetten, mocht je daartoe plannen hebben. Wie meer opslag nodig heeft kan dat natuurlijk aanschaffen. Je betaalt €2 per maand voor 100GB opslag. Bij iCloud krijg je 50GB voor €1 per maand of 200GB opslag voor €3 per maand.

Google Foto’s is niet de enige dienst die de opslag beperkt. Onlangs schreven we over het feit dat de gratis 1TB opslag van STACK binnenkort stopt.