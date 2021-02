De iPhone 12 kwam later dan verwacht, maar volgens de analisten van Counterpoint heeft dat juist gunstig uitgepakt voor Apple. Daardoor liep de verkoop van de iPhone 11 en iPhone SE langer door. In de cijfers van het vierde kwartaal 2020 gaat Apple dan ook aan kop, vóór Samsung.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een gedenkwaardig jaar. Voor de smartphonefabrikanten leverde het nogal wat problemen op, bijvoorbeeld met de toelevering. De Europese markt voor smartphones daalde met 14% in vergelijking met 2019. Toch pakte het voor Apple goed uit. In een rapport van Counterpoint staat te lezen dat “Apple misschien wat is gezakt in 2020, maar dat vertelt niet het hele verhaal. Het besluit om de introductie van de iPhone 12 uit te stellen pakte gunstig uit, om twee redenen.”



Counterpoint legt uit dat daardoor de iPhone 11 en iPhone SE langer interessant bleven voor consumenten. Deze modellen verkochten in alle Europese landen erg goed. Toen de iPhone 12 vervolgens uitkwam, vloog deze als warme broodjes over de toonbank. Omdat mensen wat langer erop hadden moeten wachten, verkochten de 12-modellen spectaculair. Dat leverde voor Apple in het vierde kwartaal van 2020 een marktaandeel op van 30 procent, een record. Misschien moet Apple voortaan altijd nieuwe toestellen in oktober uitbrengen?

Omdat veel mensen het financieel wat minder hadden deden de goedkopere en middenklasse merken het ook goed. Zo werkd Xiaomi de derde fabrikant in Europa, ten koste van Huawei. Ook groeide Oppo vorig jaar flink, terwijl het al sinds 2018 voet aan de grond probeert te krijgen. Dit werkte vooral dankzij nauwe samenwerkingen met operators zoals Vodafone, Telefonica, Orange en Deutsche Telekom. Het snelstgroeiende merk in Europa is er eentje waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt: Realme. Dit merk groeide met meer dan een factor 10, vooral in Italië, Spanje en Oost-Europa.