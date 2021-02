Mac M1-gebruikers kunnen soms geen iOS-apps downloaden

Met de komst van Apple Silicon werd het ook mogelijk om iOS-apps te installeren vanuit de Mac App Store. Standaard staat dit ingeschakeld als de app er geschikt voor is, maar ontwikkelaars kunnen het ook tegenhouden. In dat geval ben je aangewezen op sideloading, dat afwisselend wel en niet werkt. De klachten die nu zijn opgedoken hebben echter betrekking op iOS-apps die gewoon zijn toegestaan om de installeren. Als je op de downloadknop drukt krijg je een ronddraaiende animatie te zien, maar er gebeurt verder niets.



Gebruikers melden hun problemen met het downloaden van iOS-apps op Reddit en er zijn ook al mensen die Apple Support hebben geïnformeerd. Daar bleek het probleem nog niet bekend, maar het wordt onderzocht.

@AppleSupport I’m unable to install iPhone/iPad apps from the Mac AppStore on my new M1 MacBook Air. I click the install button and it fails silently on every app I’ve tried. The laptop is less than 1 day old. Any ideas?

— Mark Osborn (@ozziepeeps) February 25, 2021