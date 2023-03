‘Europese iPhone 15 heeft geen simkaarthouder meer’

Geen fysieke simkaart in iPhone 15

Het verdwijnen van simkaarthouder werd ontdekt door de Franse website MacGeneration. Omdat dit precies hetzelfde model is dat ook wordt verkocht in Nederland, België, Duitsland en andere landen, mogen we er vanuit gaan dat ook in ons land de simkaarthouder gaat verdwijnen in de iPhone 15.



In de VS maakte Apple al de overstap naar eSIM: de iPhone 14 -modellen die daar worden verkocht hebben al geen simkaarthouder meer. Klanten zijn daardoor gedwongen om gebruik te maken van de eSIM. Dat werkt over het algemeen goed, maar is onhandig als je vaak op reis gaat naar het buitenland en daar gewend bent om een lokaal simkaartje aan te schaffen. Een eSIM is niet in alle landen en bij elke provider verkrijgbaar. In Albanië kun je bijvoorbeeld alleen terecht bij Vodafone en op de Bahamas zit je vast aan Aliv. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Gelukkig is er in de lage landen wat meer keuze. Bij deze aanbieders kun je terecht:

Nederland: KPN

Simyo

T-Mobile

Truphone

Ubigi

Vodafone België: Orange

Proximus

Ubigi

Toen Apple de simkaarthouder in de VS verwijderde, werd dit gepresenteerd als een veiliger alternatief voor de fysieke simkaart. Je kunt namelijk niet zomaar het simkaartje eruit gooien na diefstal. Ook kun je veel meer eSIM’s gebruiken: via de Instellingen-app kun je op Amerikaanse varianten van de iPhone 14 maar liefst acht eSIM’s beheren (waarvan je twee tegelijk actief kunt hebben).

Voor mensen die al gebruik van de eSIM zal het een kleine overstap zijn. Sinds de iPhone XR en iPhone XS heb je de mogelijkheid om eSIM te gebruiken naast een fysiek simkaartje.

Er verdwijnen wel eens vaker functies en onderdelen uit de iPhone. Zo zou Apple van plan zijn om de fysieke knoppen te vervangen door haptische knoppen, die met een trilling de indruk wekken dat ze bewegen. Meer over onze iPhone-verwachtingen voor 2023 lees je in de round-up.