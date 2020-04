iCulture Vandaag: dit was donderdag 23 april 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 23 april 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we alvast vooruit op de HomePod mini, de aankomende kleinere HomePod-speaker. Wat kan je hiervan verwachten en misschien wel belangrijker, komt hij ook naar Nederland? Opvallend nieuws vandaag is dat Apple Music nu ook beschikbaar is op Samsung smart-tv’s. Als jij een recent model hebt staan, dan zou het zomaar kunnen dat je de app daar nu op kan installeren. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Er komt binnenkort mogelijk een nieuwe Powerbeats Pro, zo blijkt uit registraties in verschillende landen.

Vanaf nu is Apple Music als app beschikbaar op Samsung smart-tv’s. Je vindt de app op modellen vanaf 2018.

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Met bunq+1 kun je voor een extra bedrag per maand een rekening delen met een vriend, vriendin, familielid of collega.

JUKE = Radio & non-stop muziek (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Makkelijker je favoriete radiostations opslaan voor sneller luisteren.

Skype voor Mac – Pas de achtergrond tijdens je videogesprek aan.

Flic App (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Ondersteuning voor Spotify Web Connect.