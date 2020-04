Vernieuwde Powerbeats Pro binnenkort verwacht

Powerbeats Pro 2020

Vorig jaar kwamen de Powerbeats Pro voor het eerst op de markt. Het zijn volledig draadloze oordopjes, voorzien van speciale H1-chip met Hé Siri-herkenning, net zoals de AirPods 2 en nieuwer. Ze hebben een andere pasvorm en zijn waterbestendig. Ook zitten er verstelbare oorhaken aan, die ervoor zorgen dat ze goed blijven zitten tijdens het sporten. Er zitten fysieke knoppen op om het volume te regelen en van nummer te wisselen. Je kunt er niet in knijpen of op tikken om te bedienen.



De 2020-versie van de Powerbeats Pro lekte eerder al uit via de FCC-database. Daaruit bleek dat ze nog steeds Bluetooth 5.0 gebruiken, maar dat er kleine aanpassingen aan de draadloze vermogensuitvoer zijn gedaan. Mogelijk heeft dit een gunstig gevolg voor de batterijduur. De huidige Powerbeats Pro gaan 9 uur mee en dat is langer dan de AirPods, die het ongeveer 5 uur volhouden. Lees ook onze Powerbeats Pro review voor meer ervaringen.

Looks like a 2020 update to Apple’s PowerBeats Pro earphones just hit the FCC database. Based on limited info, looks like they’re still Bluetooth 5.0, but with small changes to wireless output power. Whether this translates into longer battery life etc. remains an open question. pic.twitter.com/bzX8hse9dt — Jeremy Horwitz (@horwitz) April 15, 2020

De Powerbeats Pro kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Zo kun je één oortje gebruiken om te telefoneren, net als bij de AirPods het geval is. Het doosje is echter niet draadloos op te laden.

De nog niet officieel aangekondigde oortjes zijn op 15 april goedgekeurd door de Amerikaanse FCC. Nu heeft ook een soortgelijk goedkeuringsorgaan in Maleisië (SIRIM) informatie gepubliceerd. Het gaat om twee productnummers voor het linker- en rechtermodel, A2453 en A2454. Het huidige model heeft de productnummers A2047, A2048 en A2078 voor links, rechts en het opbergdoosje. Ze worden omschreven als ‘wireless earphone (hybrid wearable)’ en er staat alleen bij dat ze met Bluetooth werken.

Hoe snel de Powerbeats Pro 2020 in de winkel liggen is de vraag. Apple kan het product uitstellen, al is er weinig reden toe omdat het relatief onbelangrijk is in het assortiment van Apple. De huidige modellen kostten aanvankelijk €249 maar zijn bij winkels nu voor rond de €210 te koop.