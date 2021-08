Apple krijgt de laatste tijd veel kritiek over de machtspositie in de App Store en dat ze over de rug van gebruikers miljoenen binnenhalen dankzij de commissie op in-app aankopen. Apple promoot zelfs scam-apps die via in-app aankopen tientallen of honderden euro’s per jaar van gebruikers vragen. Desondanks beweert Apple dat de App Store een veilige plek is voor gebruikers. Hoewel Apple daar ook allerlei maatregelen voor neemt, schieten deze steeds vaker tekort. Uit onderzoek van Tech Transparency Project blijkt dat kinderen heel eenvoudig apps voor volwassenen kunnen downloaden met hun eigen Apple ID, zelfs als daar de echte (minderjarige) leeftijd ingevoerd is.



Kinderen kunnen apps voor volwassenen downloaden

De non-profit organisatie heeft een proefaccount gemaakt met de leeftijd van 14 jaar. Vervolgens hebben ze met dit account tientallen apps geprobeerd te downloaden, die allemaal bedoeld zijn voor gebruikers van ouder dan 17 jaar. Ze hebben in totaal meer dan 80 apps voor volwassenen getest en in veruit de meeste gevallen was het eenvoudig om de app te downloaden én te gebruiken.

Bij het downloaden van een app voor volwassenen via een Apple ID van een kind, verschijnt er alleen een melding waarin je moet bevestigen dat je 17 jaar of ouder bent. Een druk op de OK-knop is voldoende, waarna de app gedownload wordt. Dat is opvallend, aldus de organisatie, aangezien Apple via het Apple ID weet dat je jonger dan 17 jaar bent. Apple neemt geen verantwoordelijkheid om kinderen tegen dergelijke apps te beschermen, aldus de organisatie, terwijl Apple weet dat het om kinderen gaat die op deze manier mogelijk schadelijke apps kunnen downloaden.



Een selectie van de onderzochte apps.

Apps die geprobeerd zijn, zijn onder andere datingapps met een seksuele lading en gokapps. Sommige apps tonen bij het openen direct een scherm met naaktbeelden. Niet alle apps zijn in Nederland beschikbaar of zijn inmiddels van de App Store verwijderd. Apps mogen volgens de richtlijnen namelijk geen pornografisch materiaal tonen. Er is ook een app getest die gebruikers willekeurig aan elkaar koppelt om te chatten en foto’s uit te wisselen. Sommige apps vragen gebruikers niet eens om hun leeftijd, terwijl dit bij andere gemakkelijk te omzeilen is.

Ook account aanmaken via Apple ID mogelijk

Een selectie van apps laat je zelfs een account aanmaken met Log in met Apple. Het lukt dan zelfs om een account aan te maken met het Apple ID van een minderjarige. Apps zijn daardoor niet alleen te downloaden door kinderen, maar ook direct te gebruiken. Een mogelijke verklaring is dat Apple rekening wil houden met privacy. Apps zien niet de gegevens die bij het Apple ID horen, zoals de leeftijd. Desalniettemin is het opmerkelijk dat het zo eenvoudig is voor kinderen om apps voor volwassenen te downloaden.

Ouders kunnen wel zelf via ouderlijk toezicht restricties instellen voor het Apple ID van hun kind. Je kan in de instellingen aangeven dat via dat Apple ID alleen leeftijdgeschikte apps gedownload mogen worden. Maar dit moet dus wel apart ingeschakeld worden, terwijl Apple via het Apple ID zelf al weet dat het om een kind gaat. Aan de andere kant moeten ouders ook zelf de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te beschermen.

De organisatie concludeert dat Apple een behoorlijke steek laat vallen en kinderen niet genoeg beschermt. Apple zou zelfs geld verdienen met in-app aankopen via deze apps over de rug van minderjarigen, zo stelt TTP.