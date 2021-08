iCulture Vandaag: dit was woensdag 25 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 25 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het was al aangekondigd, maar nu is het ook beschikbaar: TestFlight voor Mac (beta). Verder praten we je bij over alle nieuwe Mac mini geruchten. Benieuwd naar andere aankondigingen van Apple? Vandaag werkten we ook ons iPhone 2021 line-up artikel bij. Kortom: veel nieuws! Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag.



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

GameTrack (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Nu met een nieuwe lijstweergave en de optie om reviews leuk te vinden.

, iOS 14.0+) - Nu met een nieuwe lijstweergave en de optie om reviews leuk te vinden. App in the Air (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Met snelle filters boek je eenvoudiger vluchten.

+ , iOS 13.0+) - Met snelle filters boek je eenvoudiger vluchten. ZOOM Cloud Meetings (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Je kunt nu meetings schakelen tussen je apparaten.

Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Stuur nieuwe stickers ter ere van de tiende verjaardag van Messenger.

, iOS 10.0+) - Stuur nieuwe stickers ter ere van de tiende verjaardag van Messenger. Tempo – Run & Walk Workout Log (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Tempo heeft nu motiverende doelen.