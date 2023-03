Dit is er eentje die je als rechtgeaarde geek echt wel wil zien: Tetris, een nieuwe film met Taron Egerton over de wereldberoemde game die iedereen wel eens tot vervelens toe gespeeld heeft.

Tetris op Apple TV+

Het kan voor sommige mensen misschien reden zijn om Apple TV+ abonnee te worden, terwijl anderen dat meer hebben bij hitseries zoals Ted Lasso en misschien zijn) of de aankomende natuurserie Big Beasts. Tetris gaat over het verkrijgen van de Amerikaanse rechten voor de puzzelgame Tetris, dat bedacht is door een Rus. De onderhandelingen vinden plaats in een periode dat er tijdens de Koude Oorlog flinke spanningen zijn tussen Oost en West.



Tetris gaat dus niet over de game zelf, maar over de menselijke kant ervan. We zien Henk Rogers (Taron Egerton) die naar Rusland afreist om de rechten op de game te krijgen van de uitvinder ervan, Alexey Pajitnov. Hij botst daarbij met de Russische overheid. Het werkelijke verhaal had al wat opmerkelijke wendingen, maar in de film is dat nog wat extra aangedikt. Zo is er een achtervolging in auto’s toegevoegd, die in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden. Maar het levert wel spannende beelden op.

Tetris was eerder te zien bij het tech-, muziek- en filmfestival SXSW en kreeg daar een goede ontvangst. Egergon maakte voor Apple TV+ eerder de miniserie Black Bird, dus als je dat aansprak zit je met Tetris waarschijnlijk ook wel goed. Later dit jaar gaat hij bezig met een volgend project voor Apple, genaamd Firebug.

Om Tetris te kunnen kijken heb je een abonnement op Apple TV+ nodig, dat je 7 dagen kunt proberen voordat je gaat betalen. De dienst is te vinden op vrijwel elk Apple-device, maar ook op je smart-tv, PlayStation, Xbox en meer. Heb je helemaal geen geschikt device (bijvoorbeeld alleen een Windows-pc of een Android-smartphone), dan kun je kijken via de webbrowser door tv.apple.com in te tikken. Elke zaterdagochtend vind je op iCulture een verse lading kijkvoer, te zien op de diverse streamingdiensten in onze rubriek Weekend kijktips.

