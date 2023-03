Volgens cijfers van Counterpoint Research was de iPhone wereldwijd de bestverkochte smartphone van 2022. Maar liefst 8 posities in de top 10 worden ingenomen door iPhones. Koploper is de iPhone 13 - en dat heeft verschillende redenen.

iPhone 13 bestverkochte smartphone

De iPhone 13 verscheen in september 2021 en was dus al een tijdje op de markt toen het jaar 2022 aanbrak. Toch blijven mensen dergelijke toestellen ook in de loop van het jaar nog steeds kopen, blijkt uit de cijfers. De iPhone 13 pakte ongeveer 28% van de iPhone-verkopen van dat jaar. Na het verschijnen van de iPhone 14-serie kreeg de voorganger zelfs nog een extra boost door prijsverlagingen. Vooral in opkomende landen deed de iPhone 13 het goed. Er werden twee keer meer van verkocht dan van de iPhone 13 Pro Max, die op nummer 2 eindigde. Apple maakt zelf geen cijfers bekend, waardoor we afhankelijk zijn van marktanalisten zoals Counterpoint.



De top 10 bestaat uit:

Op een paar punten zijn de cijfers uniek. Ten eerste kwam het nog niet eerder voor dat Apple 8 van de 10 plekken pakt in de ranglijst. Apple was altijd wel prominent aanwezig, maar lang niet zo dominant. Ten tweede is het voor het eerst dat een Pro Max-model beter verkocht dan de normale Pro én de standaardmodellen. Sinds de introductie in september 2022 zou de iPhone 14 Pro Max zelfs het bestverkochte model zijn van dit moment.

Dat voorspelt veel goeds voor de komende iPhone 15-serie, want er zijn geruchten dat Apple de toestellen meer van elkaar wil onderscheiden. De iPhone 15 Pro Max krijgt dan een periscopische camera en mogelijk nog wat andere extra’s die je niet op de andere modellen vindt.

In onderstaande tabel is ook te zien op welke positie de iPhones in de verschillende maanden stonden. Zo werden vlak na de iPhone 14-introductie vrij veel Pro Max-modellen verkocht, maar drie maanden later nam het standaardmodel 14 de koppositie over.

Vooruitblik 2023: kleiner aantal modellen domineert ranglijst

In de top 10 kwam verder alleen Samsung voor. De Galaxy A13 haalde de vierde plaats en op de tiende plek vinden we de Galaxy A03. In 2023 denkt Counterpoint Research dat de top 10 van smartphones gedomineerd zal worden door een kleiner aantal toestellen. Bedrijven brengen minder modellen uit dan in voorgaande jaren. Bij Apple was het aantal modellen toch al beperkt, maar Aziatische merken hadden altijd de neiging om zoveel mogelijk verschillende toestellen uit te brengen om te kijken welke zou aanslaan. Dat wordt een stuk minder. Dat blijkt wel uit het feit dat wereldwijd in 2022 nog ‘maar’ 3.600 modellen op de markt waren, terwijl dat in 2021 nog 4.200 was.