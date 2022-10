Uit onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlandse jongeren een iPhone heeft. Ook in de groep van jong volwassenen scoort Apple het beste in Nederland. Bij de oudere groepen is Samsung in Nederland marktleider.

Verreweg de twee populairste smartphonemerken zijn tegenwoordig Apple en Samsung. Dat zien we ook terug in het marktaandeel in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper. In de jongst gemeten doelgroep blijkt zelfs dat Apple verreweg het populairste merk is, met een marktaandeel van maar liefst 60%.



Nederlandse jongeren kiezen een iPhone

Het onderzoek maakt deel uit van het Telecompaper Consumer Insights Panel, waar elke maand 5000 mensen aan mee doen tussen de 16 en 80 jaar. De cijfers over smartphones uit het nieuwste onderzoek zijn gemiddelden van heel 2022. Het marktaandeel van Apple’s iPhone van 60% onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar is een stijging ten opzichte van de cijfers uit 2018, toen 52% van de Nederlandse jongeren een iPhone had. Een kanttekening is wel dat het toen ging over de groep van 12 tot 20 jaar.

In het nieuwste onderzoek scoort Samsung in de groep tussen 18 en 24 jaar een marktaandeel van 23%. De overige 17% is gezamenlijk voor andere merken zoals Xiaomi, OPPO, OnePlus en Sony. In de groep Nederlanders tussen 24 en 35 jaar scoort Apple ook het beste, namelijk 43%. Samsung heeft daar een aandeel van 37%. Pas in de groep van 35 tot 55 jaar wordt Apple ingehaald door Samsung, met respectievelijk 32% en 46%. Bij de oudste groep (55+) scoort Apple 25% ten opzichte van 53% voor Samsung.

Over de gehele linie heeft Apple met de iPhone in Nederland een marktaandeel van 36%. Dat is een stijging van 6 procentpunten ten opzichte van het onderzoek uit 2018. Samsung is met een algemeen marktaandeel in Nederland van 43% gelijk gebleven. De stijging van Apple zou mede het gevolg zijn van het wegvallen van Huawei.

Uit het onderzoek komt niet naar voren wat op dit moment in Nederland het populairste iPhone-model is. Doorgaans zijn de paar jaar oudere modellen in Nederland het meestgebruikt. Vier jaar geleden was dat nog de iPhone 7, terwijl dat model toen al twee jaar op de markt was. Mocht jij nog op zoek zijn naar een nieuwe iPhone, dan lees je bij ons waar je uit kan kiezen.