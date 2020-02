Apple gaat gehoorverlies onderzoeken met AirPods Pro

De Apple Research-app is dé plek waar je kunt meedoen aan medische onderzoeken. Helaas kunnen we in Nederland nog niet inschrijven voor de onderzoeken, maar in de VS lopen momenteel drie projecten: ‘Women’s Health’, ‘Heart and Movement’ en de ‘Hearing Study’. Laatstgenoemde onderzoekt de invloed van blootstelling aan geluid op je gezondheid en stressniveau. Vanaf nu kun je ook meedoen met je AirPods Pro.



Versie 1.1.2 heeft ook verbeterde VoiceOver-ondersteuning voor mensen die deelnemen aan het gehooronderzoek. En gebruik je de app op je Apple Watch, dan gaat de batterij minder snel leeg.

Apple doet op allerlei manieren medisch onderzoek. Hiervoor is

ResearchKit beschikbaar, een verzameling hulpmiddelen voor onderzoekers om medische vragen te stellen aan een grote groep iPhone-gebruikers. Het idee was dat mensen niet meer naar een kliniek hoeven te komen om bijvoorbeeld medische enquetes rond een bepaalde ziekte of aandoening te beantwoorden. In plaats daarvan kun je de vragen gewoon op je iPhone of Apple Watch beantwoorden. Verder kunnen de onderzoekers medische data krijgen van de deelnemers. Je doet mee op vrijwillige basis.

Helaas zijn de onderzoeken tot nu toe erg regionaal beperkt. Als je mee zou willen doen, moet je eerst naar de VS verhuizen. De app is gratis te downloaden, maar ook hiervoor zul je naar de Amerikaanse App Store moeten gaan. Je krijgt geen vergoeding voor je inspanningen en in sommige gevallen wordt samengewerkt met commerciële instellingen.