iCulture Vandaag: dit was dinsdag 25 februari 2020

Ben je klant van de Rabobank, dan vraag je je misschien af waarom bepaalde functies nog niet de in de app zitten, of waarom de bank bepaalde keuzes heeft gemaakt. Voor die mensen hebben we een uitgebreide interview met de Rabobank, waarbij alle vragen rondom de app aan de orde komen. We gaan behoorlijk de diepte in en dat geldt ook voor Apple zelf: het bedrijf heeft namelijk veel technische details over de Mac Pro vrijgegeven, zodat je wat beter begrijpt waarom het apparaat zo duur is. Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

De Netatmo Welcome indoor camera werkt nu met HomeKit Secure Video. Eerder konden betatesters er al mee aan de slag en nu is het de beurt aan iedereen.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

KPN Interactieve TV (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Videogrootte aanpassen met een knijpbeweging als je kijkt op bepaalde iPhone-modellen.

NLZIET (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) - Handige knop om de HD-kwaliteit voor Chromecast streams in te stellen.