iCulture Vandaag: dit was donderdag 1 april 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 1 april 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kijken we vooruit naar welke verbeteringen de Apple TV-afstandsbediening in 2021 kan krijgen. Er is al een aantal geruchten geweest over een nieuwe afstandsbediening, maar welke functies zouden wij graag zien? Verder vandaag: er zijn weer meer nieuwe functies voor iOS 14.5 aangekondigd, is Apple’s 13-inch Retina MacBook nu verouderd en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple Support (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Nu met meer info over je garantiedekking en herinneringen voor aanstaande reserveringen.

​ ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Met deze versie kun je binnenkort het vernieuwde transactieoverzicht van je rekening gebruiken. Ook krijg je nu een melding als je tijdens het chatten met een medewerker even een andere app opent.