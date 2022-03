Apple claimt dat de iPhone SE 2022 een betere batterijduur heeft dan zijn voorganger, maar hoeveel scheelt het eigenlijk? En hoe goed is dat in vergelijking met andere iPhones? In dit artikel vergelijken we de batterijduur van de iPhone SE 2022 met andere toestellen.

De batterijduur van de iPhone SE 2022 is voor veel kopers belangrijk. Je wil het liefst zo lang mogelijk met je telefoon kunnen doen en een goede batterij hoort daar natuurlijk bij. Ook is de processor belangrijk, want daar kan worden bespaard door efficiënt om te gaan met taken.

Batterijduur iPhone SE 2022

Voor alle apparaten geldt dat je batterijduur afhankelijk is van hoe je het apparaat gebruikt. Daarom geeft Apple statistieken over de batterijduur voor verschillende soorten activiteiten. Dit is hoe de iPhone SE 2022 batterij presteert ten opzichte van zijn voorganger, maar ook ten opzichte van oudere iPhones.

iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s Batterijduur (video afspelen) 15 uur 13 uur 13 uur 13 uur 11 uur Batterijduur (video streamen) 10 uur 8 uur N.B. N.B. N.B. Batterijduur (audio afspelen) 50 uur 40 uur 40 uur 40 uur 50 uur

Zoals je ziet heeft de nieuwe iPhone SE inderdaad een betere batterijduur dan oudere modellen, maar een wereld van verschil is het niet. De batterijcapaciteit van de iPhone SE 2022 is vermoedelijk 1821 mAh. Het zou daarmee gelijk zijn aan die van de vorige generatie iPhone SE. Apple gebruikt zoveel mogelijk van dezelfde onderdelen om de kosten te drukken. Als we kijken naar duurdere modellen zien we echter ook grotere batterijen. Onder meer de grotere batterij in de iPhone 13 (3227 mAh) zorgt bij dit model voor een flink langere batterijduur, maar je betaalt er dan ook meer voor.

In het geval van de iPhone SE 2022 zorgt de efficiëntere A15 Bionic chip voor een langere batterijduur ten opzichte van de A13 Bionic chip in het voorgaande model. Voor het geval dat je écht veel gebruik wil maken van je telefoon, adviseren we om toch een iPhone 13 te overwegen. Bovendien krijg je dan ook allerlei andere functies erbij die je niet in de iPhone SE vindt.

iPhone SE 2022 snelladen

Je kunt de iPhone SE 2022 snelladen, mits je de juiste accessoires gebruikt. In combinatie met een 20 Watt-lichtnetadapter kun je de iPhone binnen 30 minuten tot 50% opladen, maar alleen als de batterij helemaal leeg is. Begin je bijvoorbeeld op 40% met snelladen, dan zal het langer duren tot je daar 50% bij hebt geladen. Desalniettemin gaat het opladen sneller dan met een langzame lader.

In de doos krijg je enkel een Lightning-naar-usb-c-kabel meegeleverd. Voor snelladen kun je een 20 Watt-lichtnetadapter kopen. Apple vraagt hier €25,- voor, maar soms kun je voor wat minder geld een exemplaar scoren. Bekijk onze tip over het snelladen van je iPhone om meer te leren over hoe het werkt. Ook vind je daar de actuele prijzen van de optionele lichtnetadapter.