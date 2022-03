Apple vertelde bij de aankondiging wat er allemaal nieuw was in de iPad Air 2022, maar wij hebben ook nog enkele andere ontdekkingen gedaan die Apple niet besprak. In dit artikel lees je meer over deze details en ontdekkingen van de iPad Air 2022.

iPad Air 2022 ontdekkingen: deze details moet je weten

Tijdens de presentatie van de iPad Air 2022 besprak Apple de nieuwe snellere M1-chip, de verbeterde frontcamera en komst van 5G in het Cellular-model. Maar uit de specificaties blijkt dat er nog meer kleine aanpassingen gedaan zijn. Zo is er iets veranderd in het gewicht, het werkgeheugen en zijn de opnamefuncties voor video verbeterd. Dit zijn vijf details van de iPad Air 2022.



#1 Usb-c is twee keer sneller (maar geen USB-4)

In de iPad Air 2022 zit wederom een usb-c-poort, maar de specificaties zijn wel aangepast. De nieuwe versie heeft USB 3.1 Gen 2-snelheden, wat een maximale snelheid biedt van 10Gb/s. Maar er is hier nog geen sprake van Thunderbolt/USB-4 zoals bij de iPad Pro. Die specificatie ondersteunt maximaal 40Gb/s, wat dus nog vier keer zo snel is als bij de iPad Air. De nieuwe iPad Air 2022 biedt dus een snellere dataoverdracht dan de vorige generatie, maar voor de snelste specs moet je bij de iPad Pro zijn.

Dankzij deze snellere usb-c-poort kun je de iPad Air 2022 ook gebruiken met het nieuwe Apple Studio Display.

#2 Geen flitser bij achterste camera

De iPad Pro heeft al sinds het prille begin een flitser aan de achterkant: blijkbaar vindt Apple dit een echte pro-functie. Maar afgelopen najaar bracht Apple de cameraflitser naar de iPad mini 2021, tot verrassing van veel Apple-fans. De verwachting was daarom dat de flitser ook zijn opwachting zou maken op de iPad Air 2022, maar dat is helaas niet het geval. Waarom Apple geen flitser aan de iPad Air 2022 toegevoegd heeft, is niet duidelijk. Mogelijk heeft dat te maken met kostenbesparing, want door de flitser achter wegen te laten kon de behuizing van de vorige generatie hergebruikt worden.

#3 iPad Air is zwaarder geworden

Tegen elke verwachting in is de iPad Air 2022 iets zwaarder geworden. Je kunt dus wel stellen dat hij iets minder ‘Air’ is dan voorheen. De nieuwe versie weegt 461 gram, ten opzichte van 458 gram van het 2020-model. De voorgaande keren dat het gewicht toe nam, was dat telkens bij een groter display. Maar het schermformaat is nu gelijk gebleven. Waar de kleine gewichtstoename door veroorzaakt wordt, weten we nog niet. Mogelijk heeft dat iets te maken met de M1-chip.

#4 Twee keer zoveel werkgeheugen

De iPad Air 2020 heeft 4GB RAM aan boord, wat meer dan voldoende is om de iPad Air soepel te laten draaien. Maar dankzij de M1-chip krijgt de nieuwe iPad Air 2022 twee keer zoveel werkgeheugen: 8GB. Of je daar in de praktijk echt iets van gaat merken is nog maar de vraag. We denken dat de verdubbeling van de hoeveelheid werkgeheugen meer een bijkomend voordeel is van de M1-chip dan dat Apple er bewust twee keer zoveel werkgeheugen in gestopt heeft. Of de iPad Air 2022 daardoor een beetje overpowered is, moet de komende tijd blijken.

#5 Betere video-opnames

Je zal waarschijnlijk niet vaak video's maken met je iPad Air, maar in de 2022-versie zijn er wel meer mogelijkheden voor de camera aan de voorkant. De nieuwe 12-megapixel lens ondersteunt een uitgebreid dynamisch bereik voor video, net als in de iPad Pro. Ook kun je bij het opnemen van selfievideo's nu kiezen voor 25, 30 of 60 beelden per seconde. Bij de iPad Air 2020 had je daar geen instellingsopties voor.

De iPad Air 2022 is vanaf 11 maart te bestellen, met een release op 18 maart 2022. Lees meer over de iPad Air 2022 in ons overzicht.