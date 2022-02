De iPhone SE 2022 komt er bijna aan. Wat zijn de nieuwste geruchten over de iPhone SE 2022? We hebben de vijf meest betrouwbare geruchten over de derde generatie iPhone SE voor je verzameld.

iPhone SE 2022: 5 geruchten op een rij

De iPhone SE 2022 komt er bijna aan en de afgelopen tijd zijn er al diverse geruchten geweest over wat dit model te bieden heeft. De recente geruchten over de iPhone SE 2022 omvatten zowel de grootste verbeteringen als kleine details. Wat er waar is van deze geruchten weten we hopelijk binnenkort, maar tot die tijd moeten we af gaan op de informatie van diverse bronnen.

#1 Naam: ‘Nieuwe toestel heet iPhone SE+ 5G’

Voor de twee generaties van de iPhone SE die Apple al uitgebracht heeft, heeft Apple gekozen voor simpelweg de naam “iPhone SE”. Maar een display-expert, die vaak correct belangrijke details over nieuwe modellen wist te melden, heeft vernomen dat het nieuwe model een specifieke naam krijgt. Het zou gaan om de iPhone SE+ 5G. Waar die plus dan voor staat is nog een raadsel, maar de “5G” in de naam laat zich makkelijk raden.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024. — Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022

Of dit model echt zo gaat heten, is nog maar de vraag. Apple gebruikt niet vaak zulke specifieke benamingen en het zou ons dan ook niet verbazen als het model gewoon iPhone SE gaat heten, met derde generatie als officiële aanduiding. In de volksmond zal het model dan iPhone SE 2022 genoemd worden.

#2 Display en design: ‘4,7-inch LCD met hetzelfde ontwerp’

Het is al langer duidelijk dat de iPhone SE 2022 er nagenoeg hetzelfde uit gaat zien als het huidige model. De nieuwe iPhone SE 2022 krijgt dan ook volgens diezelfde display-expert een 4,7-inch LCD-scherm, in een vertrouwde behuizing met thuisknop. Er zijn nog geen geruchten geweest over nieuwe kleuren of andere kleine designaanpassingen, maar wij rekenen er niet op dat Apple veel gaat aanpassen.

#3 Camera: ‘Nieuwe iPhone SE 2022 krijgt verbeterde camera’

Tussen neus en lippen door zei Mark Gurman van Bloomberg onlangs dat de nieuwe iPhone SE een verbeterde camera krijgt. Hij gaf daar verder geen details bij, maar wij denken dat de verbeterde camera vooral zit in de krachtigere processor waardoor er meer softwarematinge camerafuncties bij komen. Denk bijvoorbeeld aan de fotografische stijlen of misschien ondersteuning voor Deep Fusion of de nachtmodus. We denken niet dat Apple er een tweede cameralens aan toe gaat voeten.

#4 Prestaties: ‘A15-chip en ondersteuning voor 5G’

Waar we het meest zeker van zijn, is dit gerucht. Al maanden wordt er gesproken over een snellere chip en ondersteuning voor 5G. Geruchten van maanden geleden zeiden nog dat het ging om een A14-chip, maar dat is maar één nieuwere versie dan de huidige A13-chip. Het is daarom waarschijnlijker dat Apple kiest voor de A15-chip die ook al in de iPhone 13-serie zit. Dat is ook gebruikelijk voor de iPhone SE-modellen: de nieuwste chip van de iPhone-modellen die het najaar ervoor verschenen. Dat levert zoals gezegd vooral betere prestaties voor de camera op.

Een andere verbetering die in één adem genoemd wordt met de nieuwe chip, is de ondersteuning voor 5G. De 5G-functie zou één van de belangrijkste verbeteringen zijn, omdat dit ook meteen één van de meest betaalbare 5G-telefoons wordt. Maar staar je hier niet blind op: in Nederland merk je nog niet zo gek veel van de voordelen van het huidige 5G. De echt krachtige versie van dit mobiele netwerk komt pas over een paar jaar.

#5 Opladen: ‘Geen MagSafe, wel draadloos opladen’

Het leek een logische toevoeging voor de nieuwe iPhone SE: magnetisch opladen via Apple’s MagSafe Charger. Door MagSafe toe te voegen op een toestel als de iPhone SE, wordt de lijn van MagSafe-accessoires in één klap een stuk toegankelijker en breder beschikbaar voor een groter publiek. Maar volgens Macotakara, die een wisselend track record heeft, heeft de nieuwe iPhone SE geen ondersteuning voor MagSafe. Het zou daardoor blijven bij draadloos opladen. Dat vinden we nu ook al in de huidige iPhone SE.

De release van de iPhone SE 2022 staat voor ergens dit voorjaar gepland, vermoedelijk ergens in maart of april. Apple kondigt dit toestel waarschijnlijk aan tijdens een event in maart. Eerder hebben we al onze verwachtingen voor het maart 2022-event op een rij gezet.