De nieuwe iPhone SE is al maandenlang steeds vaker in het nieuws. Een nieuwe generatie leek dan ook onvermijdelijk. Het was tot nu toe nog niet expliciet genoemd wanneer de nieuwe betaalbare iPhone te koop zal zijn. De productie voor LCD-schermen zou nu begonnen zijn en dat laat zien dat het niet lang meer zal duren tot we de iPhone SE 2022 zullen kunnen kopen.



‘iPhone SE 2022 release in april’

Als het aan analist Ross Young ligt, zal de iPhone SE 2022 in april te koop zijn. Dat laat hij weten in een tweet. De productie van LCD-schermen voor de iPhone SE is volgens Young begonnen. Hij verwacht dat overige componenten vanaf maart worden geproduceerd. Dit zou betekenen dat Apple in april met de verkoop kan starten.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May. — Ross Young (@DSCCRoss) January 19, 2022

Young noemt eind april of begin mei als mogelijke periode waarin de eerste klanten hun exemplaar ontvangen. De huidige generatie uit 2020 ging op 15 april 2020 in de verkoop. Apple kennende is het daarom aannemelijk dat er ook dit jaar voor een april-release wordt gekozen. Doorgaans heeft het bedrijf ook een event in het voorjaar, meestal in maart of april.

Over andere specificaties dan het scherm doet Young weinig uitspraken. Het enige waar hij steevast mee op de proppen komt is ondersteuning voor 5G. Dit is aannemelijk, want zo heeft iedere iPhone ondersteuning voor de nieuwste netwerktechnologie. Ook mensen die jarenlang met hun budget iPhone willen doen, kunnen er gebruik van maken. Dit nieuwe model krijgt mogelijk de naam iPhone SE+ 5G, om duidelijk te maken dat het om een verbeterde versie gaat.

Ross Young als betrouwbaar analist

Hoewel dit gerucht gebaseerd is op de vermoedelijke productie van beeldschermen, kunnen we het wel redelijk vertrouwen. Als beeldschermanalist heeft Ross Young al eerder betrouwbare uitspraken gedaan. Hij wist te melden dat de 14- en 16-inch MacBook Pro van 2021 van een ProMotion-scherm werden voorzien. Ook voorspelde hij een nieuw 8,3-inch scherm voor de iPad mini. Naast dat zijn uitspraken nu aannemelijk klinken, heeft hij dus ook een positief verleden als het gaat om Apple-geruchten.

Een paar dagen geleden zei Young nog dat er ook in 2023 een iPhone SE wordt aangekondigd. Deze zou voor het eerst in lange tijd een groter worden, namelijk een 5,7-inch iPhone SE. Ook zou er binnenkort een 27-inch iMac met ProMotion-scherm worden aangekondigd.

We moeten natuurlijk nog zien of hij ook gelijk heeft over de iPhone SE 2022, maar wij zullen ons langzamerhand al klaarmaken voor de release van de nieuwe betaalbare iPhone met goede specs.