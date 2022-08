Europese smartphonemarkt kromp met 11 procent

De iPhone SE 2022 is nu een paar maanden verkrijgbaar en blijkt het goed te doen in de Europese landen. Het toestel heeft ervoor gezorgd dat Apple in Europa mooie groeicijfers kan laten zien: het marktaandeel steeg in het tweede kwartaal van 21% naar 24% vergeleken met een jaar geleden. Dat zou volgens de onderzoekers van Counterpoint vooral te danken zijn aan Apple’s goedkoopste smartphone met 5G. In de VS zou de iPhone SE het niet zo goed hebben gedaan, maar Europeanen lopen ermee weg. Apple geeft zelf geen exacte verkoopcijfers, dus we zullen het met statistieken van derden moeten doen.



De totale Europese markt kromp met 11% in vergelijking met vorig jaar en met 13% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In het tweede kwartaal van 2022 zouden er 40 miljoen smartphones zijn verkocht, het laagste aantal in de afgelopen twee jaar.

Rusland viel weg

Toch slaagden Samsung en Apple erin om meer toestellen te verkopen. Dat valt te verklaren. Samsung deed het vorig jaar relatief slecht vanwege de sluiting van fabrieken in Vietnam en ziet de cijfers nu weer aantrekken. Apple groeide zowel procentueel als in aantallen, dankzij de iPhone SE. Maar beide bedrijven hadden ook te maken met een klap ten opzichte van vorig kwartaal, omdat ze zich beide hebben teruggetrokken uit Rusland.

Xiaomi en andere Chinese merken profiteerden daar juist weer van: niet alleen in Rusland maar ook in Oost-Europa grijpt de klant vaker naar een Chinese smartphone. In de top 5 staan verder nog OPPO (dat getroffen werd door toeleveringsproblemen in China) en realme (een relatief nieuw merk dat sterk groeit in Europa).

Centerpoint merkt op dat er het afgelopen jaar en vooral in het laatste kwartaal in Europa veel veranderd is. De rest van het jaar zal er niet zo zonnig uitzien voor de smartphonefabrikanten. Veel landen in Europa hebben te maken met een recessie en politieke spanningen in landen als Italië en Frankrijk zijn ook niet goed voor het consumentenvertrouwen.

iPhone SE al flink afgeprijsd

De iPhone SE met 5G is sinds maart verkrijgbaar en kost bij Apple voor 529 euro verkrijgbaar. Wie slim is koopt ‘m echter elders waar je tweehonderd euro (!) minder kwijt bent. Het toestel heeft een 4,7-inch scherm, een gloednieuwe A15 Bionic-chip en een 12 megapixel camera met diverse slimme functies. Je kunt ‘m ook in het water gooien dankzij de IP67 rating. Toch is het niet de kleinste iPhone met 5G, want die eer gaat naar de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Daar ben je echter rond de 600 tot 700 euro voor kwijt.