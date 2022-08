iCulture Vandaag: dit was dinsdag 2 augustus 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 2 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Zo heel veel mensen zullen er nog niet zijn met een Studio Display en misschien is dat ook wel de reden waarom Apple het audioprobleem met dit externe scherm nog niet echt goed heeft onderkend. Ook hebben we vandaag weer nieuw bewijs dat er een always-on modus in de iPhone 14 Pro zit. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Apps voor bewust eten en specifieke dieetwensen vind je hier.

Ontdek iPhone-apps om een studentenkamer te vinden. Of wat misschien makkelijker is: een nieuwe huisgenoot!

Haal meer uit de Catawiki-app voor verzamelaars. We geven 5 tips, zodat je geen flater slaat.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Cardhop (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - Cardhop heeft een update gekregen, waarbij je taken of afspraken vanuit Cardhop kunt overzetten naar Fantastical. Ook zie je aanstaande verjaardagen en jubilea beter. ​