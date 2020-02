iCulture Vandaag: dit was maandag 10 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 10 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Op deze maandag komen we iets meer te weten over de iPhone SE 2. Zo wordt de prijs van de iPhone SE 2 mogelijk gelijk aan de spirituele opvolger van 2016. Maar wanneer volgt de aankondiging nou eindelijk? Daarover lees je meer in ons artikel met verwachtingen voor het maart 2020-event van Apple. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Picture in Picture op de Mac gebruik je zo: in YouTube, Vimeo en nog veel meer.

Het CarPlay Dashboard laat je navigeren, muziek bedienen en meer vanuit één scherm.

Het Bedieningspaneel op de Apple TV komt van pas bij het wisselen tussen gebruikers, maar er zijn nog meer handige functies in verstopt.

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NS (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Nieuwe widgets in de app en in het Vandaag-scherm van je iPhone.

Reddit (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Gebruikt nu het systeemlettertype San Francisco.