iPhone als Google-beveiligingssleutel

Veel mensen zijn bekend met het gebruik van codes die je via SMS krijgt toegestuurd. Dit is een onveilige methode, omdat de codes onderschept kunnen worden. Het is veiliger om te kiezen voor een fysieke beveiligingssleutel die je in een smartphone of computer moet steken. De smartphone zelf kan ook zo’n beveiligingssleutel zijn, zoals eerder al gebeurde met Android-toestellen die voorzien zijn van Android 7.0 en nieuwer. Je kunt het gebruiken om in te loggen bij Gmail, Google Drive en andere Google-diensten.



Je hebt er de vernieuwde Google Smart Lock-app en iOS 13 voor nodig. Ook heb je een toestel nodig met Secure Enclave, maar helaas vallen de iPhone 5s en iPhone 6 daarbij buiten de boot omdat je daar geen iOS 13 meer op kunt installeren. Als je op de desktop wilt inloggen bij een Google-dienst heb je niet voldoende aan je gebruikersnaam en wachtwoord. Je krijgt een melding dat je de Smart Lock-app op je iPhone moet openen, waarin je toestemming geeft om te kunnen inloggen. Je kunt ook toegang weigeren als er een verdachte melding binnenkomt.

Wel zitten er een paar beperkingen aan. Desktop en iPhone moeten via Bluetooth met elkaar in verbinding staan en dus bij elkaar in de buurt zijn. Iemand op afstand toegang geven, lukt niet want dan zijn de apparaten buiten elkaars Bluetooth-bereik. Ook werkt het alleen voor inloggen bij Google-diensten in Chrome. Je kunt de Smart Lock-app ook gebruiken voor Bluetooth-beveiligingssleutels op iOS en voor het genereren van eenmalige beveiligingscodes.

Vind je dit allemaal te ingewikkeld, dan kun je gewoon de normale methode met codes blijven gebruiken. Daarbij laat je een tweestapsverificatie-app een steeds wisselende code genereren, die je handmatig invoert of kopieert. De nieuwe methode is iets makkelijker, omdat je alleen maar op een goedkeuringsknop hoeft te drukken.