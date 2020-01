Update 14 januari 2020: Instagram geeft aan dat ze begonnen zijn met de uitrol van deze functie, nadat het vorig jaar februari al getest werd. Een iPad-app hoef je nog steeds niet te verwachten, maar de DM-functie moet daar wel werken als je via de browser naar Instagram gaat. The Verge informeerde bij Instagram hoe het staat met een eventuele iPad-app, maar de woordvoerder wilde zich daar niet over uit laten.

DMs, but make them desktop. 👍

We’re currently testing Direct messaging on the web, so you can read and reply to your messages from wherever you are. pic.twitter.com/VJ06EpETxG

— Instagram (@instagram) January 14, 2020