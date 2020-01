iCulture Vandaag: dit was dinsdag 14 januari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 14 januari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We hebben goed nieuws en slecht nieuws over privacy. Het goede nieuws is dat Apple’s maatregelen tegen locatiedata delen effectief zijn. Het slechte nieuws is dat populaire apps als Grindr en Tinder slordig met privacy omgaan. Ook leren we je hoe je extra beveiliging voor WhatsApp gebruikt. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Dankzij de Google Smart Lock-app is de iPhone nu een beveiligingssleutel voor Google’s tweefactorauthenticatie.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Gmail van Google (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Lange berichtenreeksen worden nu beter geopend.

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Zoek nu naar berichten binnen een specifieke thread.

WordPress (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bekijk je statistieken nu ook in een widget.