Logitech-hoes met trackpad

Met ingang van iPadOS 13.4 komt er ondersteuning voor trackpads. Zoals je eerder vandaag op iCulture kon lezen komt er uitgebreide ondersteuning voor muizen en trackpads aan. Speciaal voor de 10,5-inch iPad Air 2019 en de 10,2-inch iPad 2019 heeft Logitech nu een speciale toetsenbordhoes uitgebracht. Die is met €149,95 een stuk goedkoper dan het model van Apple, maar helemaal vergelijkbaar is het niet want ze zijn voor andere iPad-modellen.



Logitech Combo Touch voor iPad

De Logitech Combo Touch-toetsenbordhoes met trackpad is verkrijgbaar in twee modellen:

Ze zijn verkrijgbaar vanaf dinsdag 24 maart, dezelfde dag dat iPadOS 13.4 uitkomt.

Het bestaat uit een beschermende hoes voor je iPad met ingebouwd toetsenbord en een trackpad. Het toetsenbord is van volledig formaat en heeft een rijtje sneltoetsen voor iPadOS.

1 – Home: terug naar beginscherm

2 – Schermhelderheid (op/neer)

3 – Virtueel toetsenbord: toont/verbergt het schermtoetsenbord

4 – Zoeken: toont het zoekveld van iPadOS

5 – Helderheid toetsverlichting: past de achtergrondverlichting aan (op/neer)

6 – Mediaknoppen: terug, afspelen/pauzeren en vooruit

7 – Volumeknoppen: mute, volume op/neer

8 – Scherm aan/uit: vergrendelt het scherm van de iPad 7e generatie

De knoppen van dit toetsenbord zijn voorzien van achtergrondverlichting. Er zitten vier standjes op: typen, staan, schetsen en lezen. Je kunt het toetsenbord loshalen als je het niet nodig hebt.

De Logitech Combo Touch gebruikt de Smart Connector voor data en stroomvoorziening. Je hoeft dus nooit op te laden.