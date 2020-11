Apple’s nieuwe Macs met M1-chip draaien standaard op macOS Big Sur. Het gaat hierbij om de eerste initiële versie (11.0), die nooit publiekelijk is uitgebracht. Het kan zijn dat je door een probleem de Mac helemaal opnieuw moet instellen. Je kan daarbij momenteel tegen problemen aanlopen als je de Mac niet eerst bijgewerkt hebt naar macOS Big Sur 11.0.1. Heb jij een Mac met M1 die nog draait op macOS Big Sur 11.0 en heb je de Mac helemaal gewist, dan kan je de foutmelding krijgen “Er heeft zich een fout voorgedaan bij het voorbereiden van de update. Het lukt niet om de update te personaliseren”. Zie jij die foutmelding? Dan geeft Apple nu in een stappenplan wat je hieraan kunt doen.



Herinstallatieprobleem op M1 Macs: zo los je het op

De stappen die Apple adviseert, gelden alleen voor deze specifieke situatie voor gebruikers met een M1 Mac. Het biedt dus geen oplossing voor andere problemen op Intel MacBooks en desktop Macs. In het kort zijn er twee stappen die je kan volgen om het probleem op te lossen: het gebruik van een zogenaamde bootable installer of het gebruik van de Terminal in macOS Recovery. Voor de stappen van een externe opstartschijf check je onze tip over de schone installatie op de Mac. Voor de meeste gebruikers is de tweede methode met de Terminal in de herstelmodus de makkelijkste optie, omdat je dan geen andere Mac en externe schijf nodig hebt.

De stappen om het probleem op te lossen, maken gebruik van de Terminal-app. Als je dit stappenplan nauwkeurig opvolgt, kun je je nieuwe M1 Mac spoedig weer gebruiken. Volg deze stappen om herinstallatieproblemen op een M1 Mac op te lossen:

Zet de Mac aan en hou daarbij de powerknop ingedrukt. Het scherm met opstartopties verschijnt. Klik nu op Opties.

Kies een gebruiker waar je het wachtwoord van weet. Klik op Volgende en voer het beheerderswachtwoord in. Bij het scherm voor hulpprogramma’s, klik je in de menubalk op Hulpprogramma’s > Terminal. De Terminal-app wordt geopend. Tik nu resetpassword in en druk op enter. Klik op het Reset Password scherm en vervolgens in de menubalk op Herstelassistent > Wis Mac. In het nieuwe scherm klik je opnieuw op Wis Mac en bevestig dit nogmaals. De Mac zal automatisch herstarten. Kies de juiste systeemtaal, bijvoorbeeld Nederlands. Er verschijnt een melding dat de macOS-versie op de geselecteerde schijf opnieuw geïnstalleerd moet worden. Klik nu op macOS Hulpprogramma’s. Je Mac wordt geactiveerd. Je hebt hiervoor een internetverbinding nodig. Klik op Ga naar hulpprogramma voor herstel. In het nieuwe scherm verschijnt een aantal knoppen. Kies voor Safari en klik dan op Volgende.

Open dit artikel door de link handmatig in te typen: https://www.iculture.nl/nieuws/mac-m1-herinstallatie-problemen/ Kopieer deze tekst naar je klembord:

cd '/Volumes/Untitled'

mkdir -p private/tmp

cp -R '/Install macOS Big Sur.app' private/tmp

cd 'private/tmp/Install macOS Big Sur.app'

mkdir Contents/SharedSupport

curl -L -o Contents/SharedSupport/SharedSupport.dmg http://swcdn.apple.com/content/downloads/19/41/001-83532-A_LN5NT1FB2Z/o4zodwe2nhyl7dh6cbuokn9deyfgsiqysn/InstallAssistant.pkg Klik nu naast het Safari-scherm om de macOS Recovery naar voren te brengen. Kies in de menubalk voor Hulpprogramma’s > Terminal. Plak het stuk tekst dat je eerder gekopieerd hebt. De Mac gaat nu macOS Big Sur opnieuw downloaden. Zodra dit klaar is, typ je dit commando in de Terminal en druk je op enter:

./Contents/MacOS/InstallAssistant_springboard Het installatiebestand van macOS Big Sur opent. Volg de verdere instructies om macOS te installeren.

Als het goed is, wordt macOS Big Sur nu opnieuw en zonder foutmeldingen op je M1 Mac geïnstalleerd. Mocht er na stap 12 een foutmelding in de Terminal verschijnen (“Volume niet gevonden”), kopieer dan dit stuk tekst en probeer het opnieuw:



cd '/Volumes/Macintosh HD'

mkdir -p private/tmp

cp -R '/Install macOS Big Sur.app' private/tmp

cd 'private/tmp/Install macOS Big Sur.app'

mkdir Contents/SharedSupport

curl -L -o Contents/SharedSupport/SharedSupport.dmg http://swcdn.apple.com/content/downloads/19/41/001-83532-A_LN5NT1FB2Z/o4zodwe2nhyl7dh6cbuokn9deyfgsiqysn/InstallAssistant.pkg

Deze stappen zijn alleen nodig in specifieke gevallen. Gewone gebruikers die hun nieuwe Mac met M1-chip meteen in gebruik nemen zonder herinstallatie, hoeven al deze stappen niet te volgen. Ook na het updaten naar macOS Big Sur 11.0.1 hoef je deze stappen in het vervolg niet meer te doorlopen.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe MacBook, maar weet je niet welke je moet hebben? In onze MacBook vergelijking zetten we de specificaties op een rij en helpen we je bij je keuze.