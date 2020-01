In een nieuwe update van de ING Bankieren app kun je op verschillende manieren je saldo verbergen. Het werkt door met twee vingers te tikken, maar ook door over je iPhone te zwaaien.

ING Bankieren kan je saldo verbergen

Jouw saldo is jouw saldo en anderen hoeven dat niet te weten. Daarom is het fijn dat je in de nieuwe update van ING Bankieren twee manieren hebt om je saldo te verbergen. Je kunt ook instellen dat het standaard verborgen is tot je het zelf tevoorschijn haalt.



De eerste methode om je saldo te verbergen is door twee vingers even ingedrukt te houden op het scherm. Het saldo van al je rekeningen wordt nu getoond als een grijs oogje in plaats van een bedrag. ING heeft ook een tweede methode bedacht om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Hiervoor maakt de app gebruik van de nabijheidssensor in je iPhone.

Indien ingeschakeld kun je met je hand over de camera van je iPhone vegen. Je voelt een korte tril van de Taptic Engine om te bevestigen dat het gelukt is. Wij merken dat het belangrijk is om de beweging dichtbij je iPhone uit te voeren. Het vergt misschien een klein beetje oefening, maar eenmaal onder de knie is het een leuke functie om te gebruiken. Het is alleen niet zo geschikt om aan je vrienden of collega’s te laten zien, want voor je het weet zien ze ook je saldo.

Naast een korte tril van de trilmotor zie je onderin je scherm ook een kleine melding om te bevestigen dat het verbergen of tonen gelukt is. De makers hebben hierin een leuke melding verstopt. Als je 10 keer met je hand over je scherm veegt krijg je de melding: “Goed bezig! 5 calorieën verbrand” (zie afbeelding). Dit telt op naarmate je vaker veegt. Iedere keer als je de app afsluit begint de teller weer opnieuw.



Altijd saldo verbergen of tonen bij ING

Hoewel ING niet de enige app is die je je saldo laat verbergen zijn ze in Nederland samen met bunq wel de enige met een extra optie hiervoor. Je kunt namelijk ook kiezen om standaard je saldo te verbergen. Dat betekent dus dat je iedere keer zelf je saldo moet laten tonen als je de app opent. Wil je dus echt niet het risico lopen dat iemand je saldo ziet, schakel dit dan in.

Je vindt de instellingen van de nieuwe functie door rechtsboven in het overzicht op het poppetje te tikken. Ga vervolgens naar de app-instellingen en je ziet het staan.

In de bunq-app kon je al langer je saldo verbergen met een knopje op het rekeningen-overzicht. Wat bunq ook heeft is de mogelijkheid om het totaalsaldo te zien van al je rekeningen bij elkaar. Ook ABN AMRO biedt deze optie. We hopen dat ING dit ook implementeert, maar waar we écht op zitten te wachten is een donkere modus!