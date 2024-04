We kennen allemaal het verhaal van de recyclingrobots die Apple gebruikt. Precies een jaar geleden gingen we bij eentje op bezoek, om te kijken hoe Apple vrijwel elk onderdeel van een gebruikt toestel weer kan hergebruiken. Vergeleken met veel andere techbedrijven is Apple op de goede weg. Dat blijkt ook deze dagen weer uit de persberichten die in onze mailbox binnenrollen omdat het bijna Dag van de Aarde is. ‘Apple investeert extra geld in schone energie en schoon water‘, luidt het persbericht dat Apple deze week verspreidde. Samen met toeleveranciers is Apple nu goed voor ruim 18 gigawatt aan schone energie. Bovendien zijn er vele miljarden liters drinkwater veiliggesteld. Toch is niet alles wat Apple doet in het belang van het milieu. Er spelen soms ook economische belangen en deze opmerkelijke vernietigingszaak maakt dat nog eens goed duidelijk.

Apple gaf opdracht om bruikbare iPhones te vernietigen

Apple gaf het externe bedrijf (GEEP) enkele jaren geleden opdracht om een partij van bijna 100.000 bruikbare iPhones te vernietigen. Volgens Bloomberg was dit een bewuste keuze om het aanbod van tweedehands producten beperkt te houden, zodat mensen eerder geneigd zijn om een nieuw exemplaar te kopen. GEEP deed echter iets heel anders: ze vernietigden de partij bruikbare iPhones niet, maar de partij werd ‘gestolen’ en naar China verscheept. Daar werden ze als tweedehands toestel verkocht.

Apple klaagde GEEP aan voor contractbreuk, maar trekt de aanklacht nu toch weer in. Vermoedelijk wilde Apple de grootschalige vernietiging van iPhones buiten de publiciteit houden. Dat is niet gelukt: Bloomberg kwam achter de gang van zaken en deed nader onderzoek. Daaruit blijkt dat Apple in de eerste twee jaar van het contract meer dan 530.000 iPhones, 25.000 iPads en 19.000 Apple Watches wilde laten vernietigen door GEEP. Uit een audit van Apple bleek echter dat tenminste 99.975 werkende iPhones niet in de versnipperaar gingen, maar in China terechtkwamen.

Het gaat hier om oudere apparaten van klanten die voor inruil en recycling waren ingeleverd. Veel van deze apparaten werken nog naar behoren en zouden gemakkelijk gewist en doorverkocht kunnen worden op de tweedehands markt. In plaats daarvan betaalde Apple een extern bedrijf om ze te laten vernietigen.

De zaak kwam in 2020 voor het eerst aan het licht, op een onhandig moment. Apple had op dat moment net beloofd om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn en benadrukte in een milieurapport dat “hergebruik onze eerste keuze is”. Apple wilde geen reactie te geven op de details van deze zaak, maar beweert wel dat de situatie sindsdien is veranderd. Het recyclen van elektronica zou tegenwoordig “met sprongen vooruit” zijn gegaan. Eén van die verbeteringen is de invoering van recyclingrobot Daisy, die de eerdere robot Liam, vervangt. Wat Apple nog wel wilde benadrukken, is dat het “inruilprogramma toonaangevend” is.

Bruikbare apparaten met hamers kapotslaan

Nederland wordt ook genoemd in het artikel van Bloomberg. In Breda staat namelijk één van de twee Daisy-recyclingrobots die Apple wereldwijd in gebruik heeft en dit is ook de robot die wij destijds hebben bezocht. Rond de tijd dat Daisy in Nederland arriveerde, zag een medewerker van Re-Teck dat tonnen aan AirPods, Macs en Apple Watches met een hamer kapot werden geslagen, terwijl ze nog in goede staat leken te zijn. Dit is in schril contrast met de beelden van Apple zelf, waarbij alle waardevolle onderdelen er zoveel mogelijk uit worden gehaald voor hergebruik. Re-Teck is een andere recyclingpartner van Apple, die iets verderop in Breda is gevestigd. Het bedrijf wilde niet reageren op het artikel van Bloomberg, waarschijnlijk omdat er nog contracten lopen met Apple.