We weten inmiddels al zoveel over de iPhone 15 Pro, dat we aanbeland zijn bij speculatie over de verpakking. Een bekende geruchtenlekker heeft een schets gedeeld van hoe de verpakking van de iPhone 15 Pro eruit gaat zien en op basis daarvan is weer een render gemaakt. De kans dat het één-op-één overeenkomt met de uiteindelijke doos is klein, maar het geeft wel een aardige indruk van het eindresultaat.



‘iPhone 15 Pro verpakking in beeld’

Geruchtenlekker ShrimpApplePro, die vaker juiste informatie wist te delen, deelt op X (Twitter) een wel heel globale tekening van hoe de verpakking eruit gaat zien. Hij zegt dat de iPhone 15 Pro komt in een witte doos, met op de voorkant de iPhone met het scherm omhoog. Qua indeling komt dit overeen met hoe dit nu al op de iPhone 14 Pro is.

De verpakking van de nieuwe iPhone toont ook altijd de bijbehorende wallpaper die Apple voor dat toestel ontworpen heeft. De tekening laat een S-achtige vorm zien, waarbij de uiteindes dicht tegen de schermranden aan lopen. Dit jaar lijkt het erop dat de iPhone 15 Pro dunnere schermranden krijgt dan voorgaande modellen en Apple zal dat vermoedelijk willen benadrukken op de verpakking.

Op basis van het tekeningetje heeft een andere X-gebruiker een render gemaakt. Daarop is de witte doos te zien, met een geheel donkere iPhone met donkere wallpaper met dezelfde S-vormige lichtstrook. Of de wallpaper echt zo donker wordt als hier getoond, is nog maar de vraag. Met een wat meer kleurrijkere achtergrond kan Apple de dunnere schermranden nog meer benadrukken.

Wat zit er dit jaar in de verpakking?

Maar wat zit er deze keer bij de nieuwe iPhones? Naast de iPhone zelf, zit er (zoals we inmiddels gewend zijn) geen oplader meer bij. Wel krijg je er een usb-c-naar-usb-c-kabel bij. Volgens bronnen levert Apple dit jaar een matchende gevlochten laadkabel bij de iPhone 15. Verder verwachten we het gebruikelijke papierwerk en de traditionele Apple-sticker.

Hoe de verpakking er uiteindelijk uit gaat zien, weten we over zo’n twee weken. Volgens betrouwbare bronnen gaat Apple op 12 september 2023 de nieuwe iPhone 15-serie aankondigen. Op iCulture lees je nu al alles over de nieuwe modellen en zodra ze aangekondigd worden houden we je van alles op de hoogte.

Dit is de iPhone 2023 line-up: