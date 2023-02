‘Apple werkt aan speciale chip voor usb-c-poort op iPhone’

Nu is het nog zo, dat Apple met behulp van een speciale chip voor de Lightning-poort kan bepalen of er een officieel accessoire is aangesloten. Zodra Apple moet overstappen naar usb-c-poorten wordt dat een stuk moeilijker, aangezien het geen eigen standaard is. Maar daar zou Apple iets op hebben gevonden: de Lightning-chip kan ook worden toegepast in toekomstige iPhones, zodat Apple de controle houdt over het ecosysteem met officiële Apple-accessoires. Bij het aansluiten van een niet-gekeurde kabel kan Apple bepaalde functies blokkeren.



Ook verdient Apple geld met het Made for iPhone-keurmerk voor accessoires, dat alleen mag worden gebruikt als er licentiekosten worden afgedragen. Dit is niet specifiek gebonden aan de Lightning-poort, want er zijn ook gamecontrollers en gehoorapparaten met usb-c

Een speciale chip voor de usb-c-poort kan gebruikt worden om bijvoorbeeld snelladen of hogere datasnelheden toe te staan. Dat Apple ook in dit geval een speciale chip wil maken, kan ook goede bedoelingen hebben, bijvoorbeeld om te zorgen dat mensen die dure MFi-accessoires hebben gekocht zeker weten dat bepaalde functionaliteit blijft werken. Apple zou volgens de geruchten een geïntegreerd circuit board hebben ontwikkeld, dat compatibel is met Lightning en samenwerkt met de usb-c-poort op de iPhone 15. Op die manier kan met behulp van firmware worden bepaald wat er met de usb-c-poort mogelijk is als je een kabel of ander accessoires aansluit.



Nu nog met Lightning-aansluiting, maar binnenkort misschien ook met usb-c: de AirPods-oplaadcase.

Apple heeft al laten weten dat het bedrijf zich (met tegenzin) zal houden aan de eis om vanaf eind 2024 de usb-c-poort te ondersteunen. Of dit bij de iPhone 15 al het geval is, is nog even afwachten. Apple gebruikt al langer usb-c in andere producten zoals de iPad, MacBook en Apple TV-remote. Voorzover bekend wordt daarin geen chip gebruikt die bepaalde functies inperkt.