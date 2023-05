Geen support meer voor Fitbit Aria

De Fitbit Aria was een van de eerste slimme weegschalen die je kon kopen. Hij verscheen in 2012 en kon niet alleen het gewicht van meerdere personen meten, maar ook de body mass index (BMI) en het percentage lichaamsvet. De weegschaal herkende wie erop stond en kon de metingen via WiFi doorsturen naar je iPhone. Tot voor kort, want opeens werd bekend dat de Fitbit Aria niet meer werd ondersteund. Wil je (na een reset) de weegschaal weer toevoegen aan je Fitbit-account, dan krijg je een bericht dat Fitbit is gestopt met ondersteuning van de software en dat je een nieuwe weegschaal moet kopen. Terwijl het oude model nog lang niet is afgeschreven en nog in prima staat is. Gebruikers zijn boos en grijpen naar het toetsenbord om hun ongenoegen te uiten.



Er waren al in 2021 en in 2022 klachten te vinden over Fitbit Aria’s die plotseling niet meer hun data synchroniseerden. Gebruikers liepen bij de supportafdeling vaak tegen een dichte deur aan. Nu de weegschaal helemaal niet meer ondersteund wordt, kun je de Fitbit Aria alleen nog als niet-slimme weegschaal gebruiken. Er zou een workaround zijn waarbij je een third party-app installeert, maar ideaal is dat niet.

De originele Fitbit Air is inmiddels opgevolgd door de Aria 2 uit 2017, met nauwkeuriger metingen en makkelijker koppelen via Bluetooth. Dit model kostte rond de 129 euro, maar is nergens meer verkrijgbaar. Wel is er nog de goedkopere Fitbit Air uit 2019 die ca. 55 euro kost. Veel mensen van het eerste uur zien echter geen reden om hun technisch nog prima functionerende Aria te vervangen. Het enige punt is dat de software het niet meer doet. Fitbit had een allerlaatste software-update kunnen uitbrengen, die ervoor zorgt dat deze weegschaal in ieder geval de basisfuncties behoudt (metingen doen en doorsturen naar de iPhone).

Geen prioriteit

Was het anders geweest als Fitbit niet was overgenomen door Google? Misschien. Google lijkt zich vooral te richten op de Pixel-smartwatch en heeft veel functies uit de Fitbit-smartwatches weggehaald (waaronder de mogelijkheid om third party-apps te installeren). De weegschaal was voor Fitbit altijd al leuk-voor-erbij, maar geen belangrijke spil in het assortiment. Dat bleek ook wel uit de vele klachten over synchronisatieproblemen die al zeker twee jaar spelen. Je kunt beter kiezen voor een aanbieder die het wat langer volhoudt met updates. Bij relatief nieuwe aanbieders zoals Eufy en Xiaomi ben je daar ook nooit zeker van: die brengen in zo’n rap tempo nieuwe modellen uit dat het nog maar de vraag is of ze over vijf jaar nog zicht hebben op hun eerder uitgebrachte assortiment.