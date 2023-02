We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Liaison

Apple TV+ biedt steeds meer niet-Amerikaanse producties en dat is een goede ontwikkeling. Het nieuwste project is Liaison, een Frans-Engelse serie van zes afleveringen met Eva Green en Vincent Cassel. Deze hedendaagse spionagethriller onderzoekt hoe de fouten uit ons verleden onze toekomst kapot kunnen maken. Reken op onvoorspelbare verwikkelingen in combinatie met een gelaagd plot rondom spionage en politieke intriges. Met op de achtergrond een verhaal over gepassioneerde en blijvende liefde”.

Twee agenten, die ooit geliefden van elkaar waren waren, moeten samenwerken na een reeks rampzalige cyberaanvallen. Ze komen weer op elkaars pad als het niet lukt om twee Syrische hackers, die zich tegen het regime van president Assad hebben gekeerd, het land uit te krijgen en naar Frankrijk te brengen.

Bekijken: Liaison

The Reluctant Traveler

Reisprogramma waarin acteur Eugene Levy de allermooiste plekken ter wereld bezoekt in Costa Rica, Finland en Zuid-Afrika. Levy is onder andere bekend van American Pie en Schitt’s Creek.

Bekijken: The Reluctant Traveler

Fleishman is in Trouble

Te zien bij: Disney+

Tragikomische serie over een arts die de mislukte relatie met de moeder van zijn kinderen nog eens onder de loep neemt. In deze miniserie speelt Jesse Eisenberg de hoofdrol als Toby Fleishman, een 41-jarige gescheiden man die succes heeft in datingapps. Maar wanneer zijn ex-vrouw Rachel (Claire Danes) wordt vermist, blijft Toby achter met zijn kinderen Hannah en Solly, waardoor zijn kansen op seksuele vrijheid en een promotie op het werk mogelijk verkeken zijn. Fleishman werd positief ontvangen bij de premiere in 2022 in de VS. Alle acht afleveringen zijn nu te kijken.

Outer Banks (S03)

Outer Banks is zo’n Netflix-show die meteen de aandacht van kijkers trok toen het in april 2020 van start ging. En het tienermysterieserie liet de kijkers daarna niet meer los. Deze keer zijn de Pogues op drift geraakt uit de kustplaats en spoelen ze aan op een nieuw eiland, waar weer andere schatten liggen te wachten om gevonden te worden. Maar met verschillende vijanden op hun hielen en spanningen tussen de groep, belooft Outer Banks seizoen 3 meer dramatische momenten dan ooit.

Formula 1: Drive to Survive (S05)

Te zien bij: Netflix

Coureurs, managers en teameigenaars leven in een snelle wereld, zowel op als buiten de racebaan, tijdens een moordend seizoen vol Formule 1-races.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (S01)

Te zien bij: Netflix

Schokkende tragedies verwoesten een hechte gemeenschap in South Carolina en onthullen de gruwelijke geheimen van haar machtigste familie.

The Gentlemen

Te zien bij: Netflix

De Amerikaanse expat Mickey heeft in Londen een bijzonder winstgevend marihuana-imperium opgebouwd. Een imperium dat hij – volgens de laatste geruchten – van de hand wil doen, maar enkel aan de juiste koper. Kandidaten zijn er genoeg, al spelen ze het spel wel erg vuil… De Londense onderwereld ontploft in een kluwen van chantage, dubbel spel, samenzweringen en bloedvergieten.

Die Hart: The Movie

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Die Hart The Movie ziet Hart een gefictionaliseerde versie van zichzelf spelen, terwijl hij van plan is om niet in een hokje te worden geplaatst als een komische wingman, maar serieus te worden genomen als een actiefilmster. Kevin Hart gaat naar de ‘actieheldenschool’ van Ron Wilcox, gespeeld door John Travolta (Paradise City, Eye for an Eye), waar hij probeert te leren hoe hij een van de meest begeerde actiesterren in de branche kan worden.

The Consultant (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Thrillers die zich op kantoor afspelen en donkere comedies zien we steeds vaker bij de streaming diensten, met titels als Severance en Mythic Quest als goede voorbeelden. The Consultant kunnen we aan die lijst toevoegen. Wanneer de excentrieke consultant Regus Patoff (Christoph Waltz), wordt ingehuurd om de zaken te verbeteren bij het gamebedrijf CompWare, krijgen de werknemers te maken met nieuwe eisen en uitdagingen die hen zowel op professioneel als op persoonlijk gebied raken.

The Traitors (S01)

Te zien bij: Videoland

Een groep van 22 mensen gaat in een Schots kasteel de strijd met elkaar aan om een prijzenpot van 120.000 pond. Een aantal van hen zijn Verraders en zij weigeren de pot te delen. De rest van de kandidaten zijn Getrouwen. Zij doen er alles aan om de Verraders op tijd te identificeren, voordat ze door hen worden ‘vermoord’.

Prins Bernhard (S01)

Te zien bij: Videoland

Het leven van Prins Bernhard sr. was net een spannend jongensboek. Maar was hij nou de schurk of juist de held van het verhaal? Experts en mensen die hem hebben gekend, proberen tot de kern van zijn karakter te komen. Hun verhalen worden visueel ondersteund door uniek en nog niet eerder vertoond beeldmateriaal uit Bernhards privécollectie.

Prey for the Devil

Te zien bij: Pathé Thuis

De jonge non Ann is ervan overtuigd dat exorcisme haar roeping is en bestudeert de rituelen in het geheim. Wanneer Ann oog in oog komt met een demonische kracht, blijkt die een mysterieus verband te hebben met haar traumatische verleden.

The Way to Paradise

Te zien bij: Pathé Thuis

Als Najib moet stoppen met zijn studie rechten om voor zijn familie te zorgen, ziet hij zijn leven instorten. Op de rand van wanhoop wordt hij benaderd door oude bekende Brahim, die belooft om hem naar het paradijs te leiden.