Geruchten over toestellen die vertraging oplopen zijn er elk jaar wel. De ene keer is het een gebrek aan componenten, de andere keer wil Apple een speciaal hypemoment creëren voor een nieuw product. Dat laatste zou wel eens het geval kunnen zijn bij de Apple Watch Ultra, die als premium product eigen introductiemoment heeft, los van de normale modellen. Bij de iPhones is de situatie toch iets anders.



Achter op schema

Young volgt het doen en laten van toeleveranciers van schermcomponenten en zag al in juni dat de iPhone 14 Plus achter op schema lag, in vergelijking met de andere modellen. Alle toestellen gebruiken flexibele OLED-panelen, maar door de introductie van meer modellen met 6,7-inch scherm heeft Apple behoefte aan meer onderdelen. Het Plus-model heeft hetzelfde schermformaat als de iPhone 14 Pro Max, met een resolutie van 2.778 x 1.284 en een pixeldichtheid van 458 ppi. Maar er zijn ook een paar belangrijke verschillen. Zo is nog de normale notch aanwezig en niet het nieuwe Dynamic Island. Ook zit er geen ProMotion-technologie in voor een verversingsgraad van 120Hz. In plaats daarvan ververst het scherm van de iPhone 14 Plus op de standaard 60Hz.

Prioriteit voor Pro Max?

Mogelijk heeft Apple voor nu voorrang gegeven aan de iPhone 14 Pro Max, die onder early adopters veel beter verkoopt. Het Plus-model is nieuw in de 2022 line-up van iPhones en moet zich nog bewijzen als nieuwkomer. De levering op 7 oktober heeft wellicht ook tot gevolg gehad dat de levertijden bij de iPhone 14 Plus nog niet zijn verschoven naar een latere datum. Mensen die nu al op het nieuwe toestel willen overstappen willen ‘m nu en niet drie weken nadat de buurman er al eentje heeft. Dat er sprake zou zijn van “een flop”, zoals sommige media op basis van Ming-Chi Kuo’s tweets beweerden, lijkt ons wat voorbarig. Dit model zou later in de cyclus wel eens een succesnummer kunnen worden.

De iPhone 14 Plus is verkrijgbaar voor:

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

