Hands-on video’s en ervaringen

Deze keer kregen de reviewers iets meer tijd om de iPhone 13 te testen. Bij voorgaande productintroducties kregen ze soms maar een paar uur om hun eerste indrukken onder woorden te brengen, waardoor het in weinig meer resulteerde dan unboxing video’s en algemene opmerking. Bij de iPhone 13 is het gelukkig beter geregeld en kun je een wat meer gefundeerde mening verwachten. We lopen het bekende rijtje langs, van MKBHD tot The Verge en van professionele fans zoals iJustine tot de wat meer technisch georiënteerde sites zoals CNET. Daarmee krijgen we een gevarieerde indruk wat de reviewers ervan vinden.



De pre-order van de iPhone 13 is begonnen! Je kunt terecht bij de volgende aanbieders:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de nieuwe iPhone 13-serie. Hij bespreekt alle vier de toestellen bij elkaar in één video. Van de iPhone 13 mini heeft hij de middernachtkleur en van de gewone iPhone 13 de blauwe variant.

Hands-on bij Wired

Wired geeft de iPhone 13 en iPhone 13 mini een 8. Wat eruit springt zijn de verbeterde batterij en de verbeterde camera’s. De iPhone 13 is volgens Wired hoe een standaard iPhone zou moeten zijn. Qua fotografie zie je verbeteringen tussen de iPhone 11 enerzijds en de iPhone 13 (mini) anderzijds, maar het verschil met de iPhone 12 is een stuk minder groot. In de test bleek een nachtfoto die gemaakt is met de iPhone 13 er een stuk mooier uit te zien dan met de iPhone 11 of iPhone 12. Over de batterijduur van de iPhone 13 is de reviewer enthousiast, maar die van de iPhone 13 mini viel toch tegen. Hoewel de iPhone 13 mini een dag mee gaat, bleek de batterij na een volledige dag wandelen, Twitter gebruiken en video’s maken voor de review al bijna leeg.

The Verge test de iPhone 13

Ook The Verge bespreekt voornamelijk de verbeterde batterij, al heeft hij ook wat te zeggen over de kleur. De iPhone 13 komt in een nieuwe roze uitvoering en dat is de favoriete kleur van The Verge. De batterijduur is volgens The Verge geweldig. De iPhone 13 hield het vol van 7 uur ‘s ochtends tot middernacht, waarbij gebruik werd gemaakt van de camera, het kijken van video’s en het spelen van games. De batterijduur van de iPhone 13 mini is door The Verge niet goed kunnen testen.

CNET gaat hands-on

CNET spreekt van een aangename upgrade ten opzichte van de vorige modellen. De nieuwe camera’s zijn een pluspunt en de Cinematic Mode werkt ook op de gewone modellen goed. Hoewel er in de iPhone 13 (mini) ook een A15-chip zit, zit er een 4-core GPU in (in plaats van een 5-core GPU in de Pro-modellen). Tijdens het testen is daar geen verschil in te merken, zegt CNET. De toestellen verschillen al met al weinig van de voorgaande modellen, maar dat is volgens hen een deel van de charme.

Eerste indruk van Engadget

Ook Engadget is duidelijk: de iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn geen enorme upgrades. Sterker nog, je merkt misschien maar weinig als je de twee modellen vergelijkt met de voorgangers. De schermen zijn weinig veranderd ten opzichte van de vorige generatie. De helderheid is hoger en de notch is kleiner, maar Engadget vindt het jammer dat het 120Hz scherm ontbreekt. Je merkt het niet als je het nog nooit gebruikt hebt, maar als je er wel al ervaring mee hebt is dit toch een stap terug.

Video’s van iJustine, René Ritchie en meer









