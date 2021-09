Apps en websites kunnen je volgen op het internet. Door websites te bezoeken en apps te gebruiken, wordt een (geanonimiseerd) profiel opgebouwd. Sinds iOS 14.5 moeten apps verplicht om jouw toestemming vragen voordat ze je mogen volgen. Geef je geen toestemming, dan verbiedt Apple alle vormen van tracking.

Populaire apps blijven volgen zonder toestemming

Sinds iOS 14.5 is het technisch onmogelijk voor apps om een belangrijk stukje data op te vragen om makkelijker te tracken, maar dat mocht niet baten. Uit onderzoek door The Washington Post en Lockdown is gebleken dat populaire apps zich niet aan de regels houden. Nadat je geen toestemming geeft, worden andere manieren van tracking in werking gesteld. Een onderzochte app is de populaire game Subway Surfers, die nota bene door Apple wordt geprezen in de App Store.

Subway Surfers blijkt allerlei gegevens te verzenden naar reclamebedrijf Chartboost zodra de gebruiker weigert om toestemming te geven voor tracking. Het gaat om 29 soorten data over je toestel. Zo weet het bedrijf hoeveel vrije opslagruimte je nog hebt, je volume- en batterijstatus. Subway Surfers is zeker niet de enige populaire app die dergelijk gedrag vertoont. Ook Yelp doet bijna niets met je wensen. De enige onderzochte app die zich aan zijn woord houdt, is Telegram. Deze app verzendt geen trackingverzoeken. De overige onderzochte apps zijn bedoeld voor de Amerikaanse markt.

Onschuldige data of niet?

Het klinkt wellicht onschuldig als een bedrijf weet hoe vol je batterij is, of je aan het opladen bent of wat je volumeniveau en schermhelderheid is. Toch is het verboden en overtreden apps hiermee de privacyregels waar gebruikers op moeten kunnen vertrouwen. Bovendien kunnen de gegevens over de langere termijn alsnog een digitale vingerafdruk vormen. Er zijn redenen voor appmakers om hun gebruikers te volgen en dat draait om winst.

Eén van de onderzoekers is voormalig Apple-medewerker Johnny Lin. Hij noemt Apple’s regels omtrent privacy in apps “waardeloos”. Sterker nog, zegt Lin, “wanneer je gebruikers de keuze geeft om wel of niet te volgen, geef je ze een misleidend beeld van hun privacy.” Lin was een ingenieur in het iCloud-team bij Apple.

Apple heeft volgens The Washington Post toegezegd de onderzochte bedrijven te benaderen, maar na weken is er nog niets veranderd. Het is daarmee onzeker of een app jou echt niet meer volgt als je geen toestemming geeft om te volgen. Wil je meer weten over advertentie tracking uitschakelen op de iPhone? Bekijk dan onze tip.