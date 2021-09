ProMotion binnenkort ook voor third party-games

Het ProMotion-scherm in de iPhone 13 Pro-modellen oogt prettig voor games, waarbij snelle acties zonder haperen te zien zijn en je snel op het speelveld kunt rondbewegen. Maar op dit moment is de beleving nog beperkt. Ontwikkelaars van third-party apps merkten dat hun animaties beperkt zijn tot 60Hz op de iPhone 13 Pro-modellen, terwijl ze op de iPad Pro de volledige 120Hz halen. Het leidde tot teleurgestelde reacties onder ontwikkelaars, die hadden verwacht dat het automatisch zou werken. Apple bleek echter nog wat cruciale informatie te zijn vergeten te melden. Alle third party-apps kunnen profiteren van 120Hz ProMotion, maar ze moeten er nog wel iets voor doen. Binnenkort komt er documentatie met een stappenplan beschikbaar.



De inspanning voor ontwikkelaars is gelukkig beperkt. Ze moeten in het Info.plist-bestand van hun app aangeven dat er gebruik moet worden gemaakt van de variabele framerate. Dit doen ze door een extra regel toe te voegen. Zelf extra code schrijven is dus niet nodig. Tot die tijd zul je niet goed kunnen beoordelen hoe vloeiend ProMotion werkt in games.

Apple regelt vervolgens automatisch of de frequentie omhoog moet naar 120Hz of omlaag naar 10Hz, om de batterij te besparen. Dat apps zelf moeten aangeven dat ze de volledige 120Hz gebruiken heeft ook te maken met de batterijduur. Alleen apps die het nodig hebben zullen het inschakelen, zodat je batterij niet bij een fanatiek spelletje Solitaire leeg gaat.

Gewone animaties wel met ProMotion voor alle apps

Belangrijk om te weten is dat het aanpassen van de apps alleen nodig is als er volledige ProMotion-support is vereist. De standaard animaties van het besturingssysteem werken nu al op hogere en lagere framerates, voor alle apps. Blader je door je Twitter-tijdlijn, dan zul je ProMotion gewoon in actie zien. Ook bij schermvullende overgangen zie je dit op 120Hz.

Waarom Apple het niet eerder heeft gemeld aan ontwikkelaars is een raadsel. Feit is wel dat er deze keer geen demo’s van games op het podium werden gegeven tijdens de keynote en dat Apple waarschijnlijk pas tot het laatste moment geheim wilde houden dat er daadwerkelijk een ProMotion-scherm in de duurdere modellen zit. In de hectiek rond het event is misschien vergeten om te melden dat volledige ProMotion nog niet ondersteund wordt in apps van derden. Soms helpen een paar boze tweets van ontwikkelaars dan om de info naar buiten te krijgen.

Er is volgens Apple ook nog sprake van een softwarebug, waardoor animaties die door Core Animation worden aangestuurd niet de maximale 120Hz verversing halen. Die bug zal de komende tijs ook worden opgelost.

ProMotion bestaat al sinds 2017 in de iPad Pro en past de verversingsfrequentie dynamisch aan tussen 10Hz en 120Hz, afhankelijk van de toepassing op het scherm. Kijk je naar een stilstaande webpagina, dan gaat de verversingsfrequentie omlaag en bij snel bladeren door een lijst gaat het weer omhoog. Je vindt het op de iPhone alleen op de iPhone 13 Pro en de iPHone 13 Pro Max, die sinds gisteren in de verkoop zijn. Het is een van de grootste vernieuwingen dit jaar, samen met een langere batterijduur en meer camerafuncties. In onze eerste indruk van de iPhone 13 Pro-modellen hebben we dan ook nog geen definitief oordeel gegeven over hoe goed ProMotion werkt.