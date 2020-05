Heb je moeite om bij te houden welke schermformaten de iPads hebben? Bereid je dan maar voor op nog meer formaten, want volgens analist Ming-Chi Kuo zijn er een 10,8-inch iPad en een 9-inch iPad mini op komst. Op de Apple-bril zullen we echter langer moeten wachten.

‘Apple-bril lastig en duur om te maken’

Het is weer tijd voor Kuo’s periodieke update, waarin hij vooruit kijkt naar producten die hij in de pijplijn ziet. Kuo heeft in een notitie aan investeerders zijn blik geworpen op nieuwe iPads en de Apple-bril. Die laatste zullen we in 2022 op z’n vroegst gaan zien. De bril zou lastig en duur zijn om te maken vanwege Apple’s plannen om meervoudige mixed reality- en augmented reality-ervaringen erin te stoppen.



10,8-inch iPad in het najaar

Dat duurt dus nog even, maar ondertussen kunnen we wel uitkijken naar twee nieuwe iPad-formaten, als het aan Kuo ligt. hij voorspelt een nieuwe 10,8-inch iPad in de tweede helft van 2020. Dit wordt de opvolger van het huidige budgetmodel van 10,2-inch. Daarmee zou Apple kort achtereen het formaat wijzigen, nadat het apparaat jarenlang een standaardformaat van 9,7-inch heeft gehad.

De volgende iPad mini zou gepland staan voor begin 2021 en heeft volgens Kuo ook een ander schermformaat, namelijk tussen de 8,5-inch en 9-inch.

Apple verkoopt al vanaf het begin een iPad mini met 7,9-inch scherm en brede schermranden. Door die randen smaller te maken zou Apple er een 9-inch scherm in kunnen stoppen. De belangrijkste pluspunten van de twee genoemde iPads zijn de betaalbaarheid en snelle chips, denkt Kuo.

Bekijk onze iPad 2020 line-up om te zien waar je dit jaar naar uit kunt kijken: