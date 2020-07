‘Apple was in gesprek met ARM, maar heeft geen interesse in overname’

Apple zou gesprekken hebben gevoerd met chipontwerper ARM Holdings over een mogelijke overname. Maar uiteindelijk is besloten om dat niet te doen.

Eerder deze maand bleek dat SoftBank overweegt om ARM Holdings te verkopen of naar de beurs te brengen als zelfstandig bedrijf. Apple zou een mogelijke gegadigde zijn, maar volgens nieuwe geruchten ziet Apple ervan af. Er zouden wel gesprekken zijn gevoerd. ARM verdient voornamelijk geld met licenties voor de chipontwerpen. Dat zou slecht passen bij Apple’s huidige bedrijfsstructuur. Ook zou een overname door Apple moeilijkheden kunnen opleveren, omdat Apple dan een te dominante positie krijgt in de techwereld. Bijna alle concurrenten maken gebruik van de chipontwerpen van ARM. Een overname zou waarschijnlijk op grote bezwaren stuiten bij de goedkeurende instanties.



Mogelijk is Nvidia wel geïnteresseerd. Dit bedrijf maakt grafische kaarten voor gaming en de zakelijke markt. Gaat het door, dan zou dit wel eens de grootste overname in de chipindustrie tot nu toe kunnen worden. ARM ontwerpt en licenseert de architectuur onder andere voor de A-serie processoren van Apple.

Een overname van ARM lijkt aantrekkelijk, maar zal tegelijk lastig zijn. Bij de overname zal duidelijk moeten worden gemaakt dat ARM ook in de toekomst nog steeds ieder geïnteresseerd bedrijf tegen een eerlijke prijs toegang zal verschaffen tot de ARM-instructieset. Bij de overname door SoftBank lukte dat, aangezien het Japanse bedrijf vooral actief is op het gebied van diensten zoals telecom. Zelf maakt SoftBank geen computers of smartphones.

Apple is van plan om met de Mac over te stappen naar Apple Silicon, een op de ARM-architectuur gebaseerde chip die is afgeleid van de huidige A-serie processoren in de iPhone en iPad. De overstap moet twee jaar in beslag gaan nemen en zorgt ervoor dat Apple afscheid neemt van Intel. Eerder koos Apple er al voor om geen 5G-modems van Intel in toekomstige iPhones in te bouwen.