Gerucht: ‘iPhone 12 Pro Max krijgt LiDAR en 120Hz scherm’

iPhone 12 Pro Max met LiDAR

De schermafdrukken zouden gemaakt zijn met een iPhone 12 Pro Max die in de fase productverificatiestest zit. Dit is de laatste testfase voordat de massaproductie kan beginnen. Ze tonen de instellingen voor de toekomstige camera en het scherm. Geruchtenlekker publiceerde de afbeeldingen op Twitter en beweert dat het om de 6,7-inch iPhone Pro Max gaat. Vlak daarna publiceerde het videokanaal EverythingApplePro soortgelijke info.



Nadruk op camera-vernieuwingen

In de Camera-instellingen van het toestel is een schakelaar voor LiDAR te zien. Deze scanner kan helpen bij het scherpstellen en het herkennen van objecten voor bijvoorbeeld AR. Het is al aanwezig in de iPad Pro en nu zou Apple dezelfde scanner in de iPhone willen inbouwen. Ook is te zien dat je met de iPhone 4K-video met een framerate van 120 fps kunt vastleggen, of 4K slow motion met een framerate van 240 fps.

Er is een schakelaar voor ‘Enhanced Night Mode’ om te zorgen dat je bij zwak licht ook nog goede foto’s maakt. Deze schakelaar zorgt voor een iets langere belichting, wanneer het toestel op een statief staat. Op de iPhone 11 introduceerde Apple voor het eerst een nachtmodus voor foto’s.

Ook nieuw zijn schakelaars voor geavanceerde ruisonderdrukking, ‘bit depth video’ en zoomfuncties, die de indruk wekken dat de aankondigingen rondom de iPhone 12 Pro vooral zullen inzoomen op de verbeterde camera.

iPhone 12 krijgt 120Hz scherm

Interessant is het feit dat er schakelaars voor High Refresh Rate en Adaptive Refresh Rate aanwezig zijn. Een tekst geeft aan dat 120Hz beschikbaar is, wat erop wijst dat Apple voor een ProMotion-display gaat kiezen. Mogelijk geldt dit alleen voor de duurdere modellen. Prosser benadrukt dit ook: niet alle iPhone 12-modellen die in de productverificatiestestfase zitten, hebben 120Hz. Kortgeleden was er een gerucht dat Apple een tekort aan onderdelen had.

Prosser publiceerde ook een video waarin hij de instellingen voor de camera en het scherm demonstreert. Volgens de geruchtenlekker is de notch vrijwel ongewijzigd gebleven, maar is vooral het uiterlijk van het toestel anders. De zijkanten zijn plat, zoals bij de iPhone 4.

Meer screenshots

Ook geruchtenlekker EverythingApplePro kwam met een aantal screenshots, in samenwerking met XDA-blogger Max Weinberg. Deze zijn in donkere modus gemaakt en zouden ook afkomstig zijn van een prototype 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. Wat opvalt is dat het scherm groot genoeg is om AM/PM bij de tijdweergave te plaatsen.

Het toestel zou een 6,7-inch Super Retina XDR Display hebben en snel draadloos opladen ondersteunen. Apple zou geen 20 Watt snellader willen meeleveren. Sterker nog: het zou bevestigen dat Apple dit jaar helemaal geen oplader in de doos stopt.