Anker Eufy SmartDrop is een pakketbox voor als je niet thuis bent

Eufy SmartDrop

In het buitenland zie je soms lockerstations van Amazon, DHL en andere aanbieders, waar je zonder menselijk contact je pakket kunt afhalen. Daarvoor zul je nog wel de deur uit moeten. Wil je liever je pakket thuisbezorgen, maar geen contact met postbode of koerier, dan heeft Anker daarvoor een oplossing. Het gaat om een pakketbox die je bij de voordeur kunt neerzetten, voorzien van een ingebouwde camera, gezichtsherkenning en andere slimme functies. De Smart Drop wordt uitgebracht via Anker’s merk voor smart home-producten Eufy. Nu maar hopen dat de postbode er raad mee weet.



De SmartDrop is gemaakt van staal versterkt met koolstofvezel. Je zet het buitenshuis neer, zodat de koerier je pakje erin kan stoppen. Dat verkleint de kans dat je pakket wordt gestolen. Er zit een 1080p camera in met een blikveld van 160 graden. Voor het geval de bezorger ‘s avonds laat komt is er nachtzicht. Maar je kunt de camera op deze manier tegelijk ook gebruiken als bewakingscamera, voor als er iemand in de kleine uurtjes je tuinpad op loopt.

Er zijn meerdere manieren om de box te openen, bijvoorbeeld met pincode of op afstand via de Eufy-app. Met gezichts- en bewegingsherkenning word je erop geattendeerd als er een nieuw pakje is. Je kunt de SmartDrop vastmaken aan de vloer of de muur. Een stroomaansluiting is niet nodig, want de interne batterij gaat 3 maanden mee. Er passen pakjes in van 58 x 36,5 x 32 cm, wat voldoende zou moeten zijn voor 98% van de pakketjes die worden bezorgd.

Geen HomeKit

HomeKit-ondersteuning zit er helaas niet op bij deze eerste generatie. Wel werkt het met Alexa en Google Assistant, maar alleen op het duurdere Pro-model. De camera is waterbestendig (IP65) en heeft een intern afvoersysteem voor water, zodat je pakket niet doorweekt raakt. De beelden die de camera opneemt kun je lokaal opslaan of online.

Lange levertijd

Gesproken instructies, een instructiesticker en knipperende lampjes moeten de koerier helpen bij het gebruik van de box. Eufy is nog niet helemaal zeker of het wel een succes wordt en biedt de SmartDrop daarom via Kickstarter aan. Je betaalt $149 + $30 bezorgkosten voor het standaardmodel en $199 + $30 voor de SmartDrop Pro. De Pro-versie heeft een Security HomeBase 2 voor lokale opslag, ondersteuning voor Alexa en Google Assistant en rijkere notificaties.

Als het project slaagt krijg je volgend jaar juni geleverd. Maar zoals altijd bij Kickstarter: het kan ook mislukken. Met Anker als achterliggend bedrijf is de kans echter wat kleiner dat je je geld kwijtraakt.