iCulture Vandaag: dit was dinsdag 25 augustus 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 25 augustus 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag is er opnieuw een klein hoofdstuk toegevoegd aan de strijd tussen Epic Games en Apple. Van de rechter hoeft Fortnite niet terug, maar moet Epic Games wel toegang blijven krijgen tot ontwikkeltools voor de Unreal Engine. Ander interessant nieuws vandaag is de nieuwe Fitbit Sense, de verbeteringen voor de iRobot met Genius Home Intelligence en zetten we de beste agenda-apps voor je op een rij. Dat en meer lees je hier in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Ziggo GO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je kan nu de functie Scherm vergrendelen beveiligen met een pincode.

Gmail van Google (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Vanuit je inbox deelnemen aan videovergaderingen dankzij het Meet-tabblad.

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Nieuwe interface voor video- en audiogesprekken en ondersteuning voor picture-in-picture binnen de app.

Vekt - Gewicht bijhouden (€2,29, iPhone, iOS 13.0+) - De interface is verbeterd en de instellingen-pagina is opnieuw ingedeeld.

eBay (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.2+) - Je kan in de instellingen kiezen voor de lichte of donkere weergave.