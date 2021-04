De iPhone 12 krijgt een nieuwe kleur. Zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 mini komen in het paars. Vanaf aanstaande vrijdag is dit model beschikbaar.

Apple heeft de eerste verrassing van de keynote bekendgemaakt. Tijdens de presentatie onthulde Apple de iPhone 12 in een gloednieuwe kleur. Het is niet de eerste keer dat Apple na een aantal maanden een nieuwe kleur aankondigt, maar de kleur is wel uniek: paars. Het nieuwe model komt op 30 april beschikbaar in twee formaten: iPhone 12 en iPhone 12 mini.



Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s april 2021 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier de aankondigingen van Apple's april-event Vandaag onthult Apple de eerste nieuwe producten van 2021 en dit artikel is de enige juiste plek om te discussiëren over de aankondigingen. Praat mee over Apple's april 2021-event!



Volgens Tim Cook biedt paars elementen van “sophistication”. Bijzonder is de kleur in ieder geval wel; Apple heeft nog nooit een dergelijke tint uitgebracht. Technisch gezien zijn deze iPhone 12 -modellen hetzelfde als wat er eerder al verkrijgbaar was. Het gaat uitsluitend om een ander kleurtje.

Beide modellen zijn vanaf vrijdag 23 april in pre-order te bestellen en komen op 30 april op de markt. Op dezelfde datum komt ook de eveneens aangekondigde AirTag beschikbaar. Je kunt verder een nieuwe MagSafe Leather Case of Leather Sleeve aanschaffen in Deep Violet.

Bij de siliconenhoesjes zijn bovendien de kleuren Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe en Amethyst nieuw. We verwachten dat dezelfde kleuren beschikbaar komen voor de Apple Watch-bandjes.