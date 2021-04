De nieuwe Siri Remote is vanaf vandaag bij Apple en andere winkeliers te bestellen, nadat deze tijdens het april-event aangekondigd werd. De nieuwe afstandsbediening wordt ook geleverd bij de nieuwe Apple TV 4K 2021. Er gingen al maanden geruchten dat Apple met een nieuwe afstandsbediening zou komen. Eén van de functies waar over gesproken werd, was ondersteuning voor de Zoek mijn-app. Je zou dan dus de afstandsbediening gemakkelijk terug kunnen vinden, als deze bijvoorbeeld tussen de kussens van de bank verstopt zit. Maar helaas: Apple kondigde de zoekfunctie voor de Siri Remote niet aan, waardoor het erop lijkt dat de functie niet beschikbaar komt. Of toch wel? Siri zelf geeft nu nieuwe hoop.



Siri Remote in Zoek mijn-app?

9to5Mac ontdekte namelijk dat als je Siri vraagt waar je Siri Remote is, de assistent zegt dat de ‘Siri Remote niet aangemeld is bij je iCloud-account’. Dit antwoord is opvallend, omdat dit doet vermoeden dat de assistent er wel naar kan zoeken als de afstandsbediening wél aangemeld is. Als je Siri vraagt om andere niet geschikte apparaten op te zoeken, geeft de assistent een duidelijk antwoord dat ‘dat type apparaat niet kan worden ingesteld in de app Zoek mijn’. Een opvallen verschil dus, zoals je in de screenshots ziet. Je krijgt de reactie van Siri over de nieuwe afstandsbediening alleen in iOS 14.5 en nieuwer.

Het roept de vraag op wat hier precies aan de hand is. Er zijn meerdere mogelijke scenario’s. De kans dat de nieuwe Siri Remote 2021 inderdaad op te zoeken is via de Zoek mijn-app, lijkt klein. Er zit geen speaker in en ook zit er geen U1-chip in om de locatie nauwkeurig te achterhalen. Als er een zoekfunctie in zit, kan deze alleen werken met Bluetooth. Maar op huiskamerniveau geeft dit niet erg nauwkeurig de locatie aan, waardoor het terugvinden van de afstandsbediening niet echt makkelijk wordt. Je hebt er immers weinig aan als je op een kaartje kan zien dat de afstandsbediening binnen een straal van 100 meter om je huis is.

Een ander scenario is dat Apple de zoekfunctie oorspronkelijk wel gepland had, maar dat deze functie uiteindelijk toch geschrapt is. Het antwoord van Siri zou dan een restant van de ontwikkeling zijn, dat er tussendoor geglipt is en Apple vergeten is om te verwijderen. Een laatste scenario is dat Apple nóg een nieuwe Siri Remote gepland heeft, waar wel de zoekfunctie ingebouwd zit. Als dat inderdaad het geval is, hoeven we die afstandsbediening waarschijnlijk niet snel te verwachten.

Een ander opvallend detail: als je Siri vraagt waar je AirPower is, krijg je hetzelfde antwoord dat ‘AirPowers niet aangemeld is bij je iCloud-account’.

De nieuwe Siri Remote 2021 is vanaf later vandaag te bestellen. Check hier de verschillende prijzen: Apple | Amac | Coolblue